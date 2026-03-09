Kantpressare
2026-03-09
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, teknik och lagarbete står i fokus?
Nu söker vi en noggrann och tekniskt intresserad kantpressare till vår plåtavdelning i Ljungby. Det här är en roll för dig som trivs i en varierande vardag, gillar problemlösning och vill bidra till hög kvalitet i produktionen.
Om rollen
Som kantpressare hos oss kommer du att arbeta med att:
* Utföra kantpressning och plåtbearbetning enligt ritningar och arbetsinstruktioner
* Självständigt ställa in och justera maskiner samt genomföra löpande kvalitetskontroller
* Mäta och kontrollera detaljer enligt gällande kvalitetskrav
Stämmer det här in på dig?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har god teknisk förståelse och förmåga att läsa ritningar och omsätta dem i praktiken. Arbetet innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med kollegorna i teamet.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, behövs eftersom ritningar och arbetsinstruktioner är på svenska.
Tidigare erfarenhet av kantpressning är meriterande, men vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att lära dig.
Arbetstiden är i dagsläget förlagd till dagtid och arbetsuppgifterna utförs med prestationslön (ackord).
Placeringsort: Ljungby
Mer om oss
Vi finns för att ge världen bättre energilösningar. Ända sedan 1952 har vi arbetat passionerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Våra produkter förlitar sig på den finaste svenska ingenjörskonsten.
Vi har en stark marknadsposition och gör stora satsningar för framtiden. Vår företagskultur är familjär och entreprenörsdriven. Den bygger på lång tradition och en rik historia där ledorden är enkelhet, ödmjukhet och pålitlighet. Vi ser långsiktigt på din anställning och erbjuder dig en arbetsplats med goda karriärmöjligheter. Tillsammans ser vi till att du får utlopp för din talang, kreativitet och kunskap.
NIBE i siffror
NIBE AB är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på drygt 5 miljarder kr/år med drygt 1250 anställda i Markaryd. NIBE tillhör de marknadsledande i Europa med ett produktsortiment som består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, biobränsleprodukter, ventilationsprodukter, fjärrvärmeutrustning, braskaminer mm.
NIBE AB ingår i det börsnoterade NIBE Industrier som har en omsättning på cirka 40 miljarder kr och mer än 21 000 anställda i över 30 länder.
Välkommen att söka tjänsten
Ansök via vår hemsida http://www.nibe.se
under "Lediga tjänster".
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista ansökningsdag är 22 mars, men urval och intervjuer sker kontinuerligt så vänta inte med att skicka in.
Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta gärna någon av våra kontaktpersoner nedan. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nibe AB
(org.nr 556056-4485), https://www.nibe.eu/sv-se/om-nibe/jobba-hos-oss/lediga-jobb Arbetsplats
Nibe AB Kontakt
HR Partner
Anna Nilsson anna.k.nilsson@nibe.se 0433-27 30 00 Jobbnummer
9785671