Kantpressare
Jk Rostfria AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Helsingborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Helsingborg
2025-08-25
Vi är ett svetsande och monterande verkstadsföretag som tillverkar rostfria plåt & stålkonstruktioner sedan 1999. Vi är 15 st i Helsingborg och 35 st på vårt dotterbolag i Polen. Jobbet innebär kantpressning av våra tillverkade plåtkonstruktioner i rostfritt stål och även alla övriga arbetsuppgifter som förekommer i en verkstad. Här tänker vi främst på att vår kantpressare även skall kunna hoppa in och köra våra laserskärningsmaskiner. Vi utbildar för detta om det behövs.
Vi tillämpar individuell lönesättning utifrån erfarenhet och prestation. Företaget har kollektivavtal och tillämpar månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: info@jkrostfria.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Platsansökan kantpressare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jk Rostfria AB
