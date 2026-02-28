Kantpress/Kantbock
Jobcenter in Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ljungby Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ljungby
2026-02-28
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobcenter in Sweden AB i Ljungby
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige
Kantbockare / Kantpressare sökes i Ljungby med omnejd
Vi söker nu en erfaren kantbockare till våra kunder i Ljungby med omnejd.Publiceringsdatum2026-02-28Dina arbetsuppgifter
Som kantbockare/pressare arbetar du med tillverkning och formning av plåt enligt ritningar. Du ansvarar för inställning och körning av kantbock/press, samt för att säkerställa att detaljer håller rätt kvalitet och mått. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i produktionen.Kvalifikationer
Erfarenhet av kantbockning/pressning och ritningsläsning är ett krav.
Förmåga att justera eller ändra program i maskinen är ett krav.
Truckkort och traverskort är mycket meriterande.
Du är en flexibel lagspelare som är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs i team men även kan arbeta självständigt. Du är positiv, lösningsorienterad och har lätt för att anpassa dig till olika arbetsuppgifter och olika arbettider förekommer, både dagtid och skift.
Om anställningen
Plats: Ljungby
Arbetstid: Skiftarbete och Dagtid
Anställningsform: Inhyrning via Jobcenter, med möjlighet till anställning direkt hos kund för rätt person
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobcenter in Sweden AB
(org.nr 559028-7412) Arbetsplats
Jobcenter Recruitment Kontakt
Gunilla Johansson gunilla@jobcenter.se Jobbnummer
9769414