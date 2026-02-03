Kanslist/administratör sökes till Vårdcentralen Kungsbacka
2026-02-03
Dina arbetsuppgifter
Som kanslist/administratör kommer dina arbetsuppgifter vara riktade främst mot rehabmottagningen.
Du kommer i huvudsak att arbeta med:
- beställningar
- bassängdrift samt vara tillgänglig för frågor kring drift av bassäng
- kontakter med patienter/invånare
- schema och riktlinjer
- vara kontaktperson och ha daglig koll på patientsäkerhet i bassäng
Om arbetsplatsen
På Vårdcentralen Kungsbacka har vi cirka 14 000 listade patienter och ett arbetslag som många trivs i. I vår verksamhet ska patienten få erfara våra mål:
- Hos oss är du alltid välkommen
- Tillsammans hjälper vi dig till ett friskare liv
- Att välja oss ska vara enkelt
Med dessa mål för ögonen formar vi framtidens vård tillsammans för våra listade patienter. Det är alltid nära till skratt och en bra gemenskap. Laget är viktigt för oss och vi jobbar för våra patienter och för varandra.Kvalifikationer
Vi söker dig som lägst har en gymnasieutbildning. Erfarenhet av att arbeta inom primärvården är meriterande. Har du tidigare erfarenhet av arbete som kanslist/administratör ser vi även det som meriterande. Du trivs med att arbeta i denna typ av roll och möta många olika människor. För tjänsten krävs god datorvana samt digital kompetens. Du har goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift.
Du är en glad och serviceinriktad person som tycker det är utvecklande och stimulerande att få möta människor och får möjlighet att lära dig nya saker. För att lyckas och trivas i den här rollen krävs förmåga att organisera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är kommunikativ, har god social kompetens, samarbetsförmåga och är trygg i att kunna ta beslut. Vi förutsätter även att du är noggrann och känner stort engagemang för ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
