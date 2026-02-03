Kanslichef till avdelningen Forskningsstöd
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du leda en verksamhet med varierande arbetsuppgifter? Är du intresserad av utveckling av administrativa processer? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
FOI växer och även avdelningen Forskningsstöd, myndighetens administrativa avdelning. Du kommer i din roll som kanslichef vara med och utveckla avdelningens kansli både vad gäller bemanning, rutiner och arbetssätt samt vara en del i avdelningens förändringsarbete. I ditt uppdrag ingår ansvar för sektionens verksamhet, personal, arbetsmiljö och budget.
Som kanslichef driver du verksamheten framåt genom att motivera och leda dina medarbetare genom att skapa bra förutsättningar för ett hållbart arbetsliv samt ta tillvara på och vidareutveckla medarbetarnas kompetens och erfarenheter. Du har ett långsiktigt perspektiv och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du engagerar och skapar delaktighet och goda samarbeten internt såväl som externt.
Utöver chefsansvaret kommer du också själv arbeta inom något eller några av kansliets operativa ansvarsområden.
Om sektionen
Du kommer vara chef över sektionen kansli som för närvarande består av sex medarbetare med olika roller. I rollen som kanslichef rapporterar du direkt till ställföreträdande avdelningschef för avdelningen Forskningsstöd.
Kansliets roll är att finnas där när avdelningsledningen behöver stöd, både operativt och strategiskt. I kansliets uppdrag ingår att utveckla och samordna avdelningens gemensamma processer som t ex beredning av ärenden, verksamhetsplanering och uppföljning. En stor del av uppgifterna inom kansliet är händelsestyrda och löpande återkommande vilket kräver flexibilitet samt kontinuitet, struktur och framförhållning.
Läs gärna mer om vad avdelningen gör: Forskningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk examen med en för tjänsten relevant inriktning,
erfarenhet av arbetsledning, exempelvis som chef eller projektledare,
flerårig arbetslivserfarenhet som kvalificerad handläggare inom av något för tjänsten relevant område,
erfarenhet av arbete inom statlig eller kommunal verksamhet,
god förmåga att arbeta i olika administrativa stödsystem,
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i såväl tal som skrift.
För att lyckas i rollen som kanslichef är det viktigt att du är en god arbetsgivarföreträdare som leder, motiverar och skapar engagemang och delaktighet för att nå överenskomna resultat. Du är lugn och klarar av att behålla fokus även i pressade situationer. Som person är du en god förebild för andra och visar gott omdöme vid avvägningar, prioriteringar, samarbeten, uttalanden, beslut och ageranden. Du har förmåga att se till hela verksamhetens bästa i dina beslut. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du etablerar förtroendefulla relationer och vårdar dem för långsiktiga, effektiva och konstruktiva samarbeten.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av:
att ha jobbat med utveckling och samordning av administrativa processer,
att ha jobbat med verksamhetsstyrning planering- och uppföljning,
beredskapsplanering eller informationssäkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev på svenska via ansökningsknappen senast den 23 februari 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Jessica Norlin. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Jonas Svefors (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
