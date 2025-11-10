Kanslichef
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Humanistiska och teologiska fakulteternas kansli är en utvecklande och allsidig arbetsplats med olika yrkeskompetenser som stöttar verksamheten inom flera olika områden.
Här finns drygt 30 medarbetare som arbetar med ekonomi, kommunikation, HR-frågor, kvalitets- och utvecklingsfrågor, internationellt utbyte samt stöd till fakultetsstyrelsen och dess beslutande och beredande organ, som lärarförslagsnämnden och verksamhetsnämnderna med ansvar för grundutbildning, forskarutbildning och forskning.
På kansliet arbetar vi kontinuerligt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som kanslichef ska du leda och utveckla organisationen och du arbetar i nära dialog med fakultets- och universitetsledningen. Du ingår i HT-fakulteternas ledningsgrupp. Kanslichefen har budget- och personalansvar för kansliets medarbetare. I personalansvaret ingår bland annat att hålla utvecklings- och lönesamtal, att verka för en god arbetsmiljö, samt ansvara för att medarbetarna kompetensutvecklas. Kanslichefen bistår den akademiska ledningen i HT-fakulteternas löpande verksamhet såväl som strategiska utveckling. Kanslichefen ansvarar övergripande för rapporter, analyser och beslutsunderlag. I rollen som kanslichef är du övergripande ansvarig för kontakter med HT:s institutioner och deras prefekter och för kontakter med universitetets gemensamma förvaltning. Kanslichefen sammankallar och planerar de månatliga mötena med HT:s ledningsråd samt deltar i Lunds universitets centrala ledningsgruppsmöten en gång i veckan. I arbetsuppgifterna ingår, utöver att borga för stabilitet och kontinuitet, även att bidra till verksamhetens utveckling dels genom att förbättra rutiner och processer, och dels genom att identifiera behov, föreslå förändringar och stödja ledningen i att driva verksamheten framåt i takt med omvärldens krav och möjligheter.Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Akademisk utbildning på lägst kandidatnivå
- Mycket god kännedom om och förståelse för universitets- och högskolesektorn
- Flera års tidigare chefserfarenhet med budget- och personalansvar
- Ledarerfarenhet av verksamhet som innehåller myndighetsutövning
- Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, vilket inkluderar organisatorisk skicklighet, analytisk förmåga, initiativrikedom och såväl självständighet som samarbetsförmåga. Som ledare är du kommunikativ och lösningsorienterad samt har en förmåga att skapa ett gott arbetsklimat och motivera dina medarbetare.
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbete
- God kännedom om humanistisk och/eller teologisk akademisk verksamhet
- Genomgången forskarutbildningÖvrig information
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100 procent med tillträde den 1 maj 2026 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Intervjuer kommer att genomföras i våra lokaler i Lund under vecka 3.
Om Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.
Om Kansliet för humaniora och teologi
Kansliet ger service till HT-fakulteternas gemensamma ledningsorgan och universitetets centrala ledning. En viktig uppgift är vidare att stödja och samordna fakulteternas institutioner i den decentraliserade administrationsstruktur som finns vid Lunds universitet. Kansliet fungerar också som en kunskapsbank och en rådgivande konsultinstans ifråga om relevanta lagar, förordningar och regelsystem.
