KAM Svenska marknaden (Stockholm)

2025-10-20
Key Account Manager - Svenska marknaden (Stockholm)
Vill du arbeta inom försäljning/marknadsföring i ett växande techföretag? Vi hjälper företag att tillhandahålla kvalitativ data på ett kundvänligt sätt, och bland våra kunder finns många av Nordens största företag representerade. Nu söker vi en svensktalande Key Account Manager till vårt kontor i Stockholm!Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Som säljare ansvarar du för den svenska marknaden. Du tilldelas ett eller flera affärsområden där du bygger upp och förvaltar en egen kundportfölj. Du arbetar från vårt kontor i Stockholm och kontaktar svenska beslutsfattare hos både små och stora företag.Profil
Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Någon erfarenhet av försäljning sedan tidigare är meriterande.
Har du erfarenhet av annonsförsäljning eller B2B-försäljning är det ett plus.
Du är positiv, tävlingsinriktad och resultatorienterad.
Du vill utvecklas inom försäljning och ledarskap.
Vi erbjuder
Arbete i ett växande företag med trevlig företagskultur.
Bra understöd och coaching.
Goda utvecklingsmöjligheter och inflytande i din roll.
Mycket bra förutsättningar för karriärutveckling.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan snarast. Bifoga CV, personligt brev och gärna ett foto.
Skicka din ansökan till: work@talentpartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Detta är ett heltidsjobb.
Birger Jarlsgatan 8, 5tr
114 34 STOCKHOLM
