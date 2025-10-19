KAM inom RTB- och digital marknadsföring
Talent & Partner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-10-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.
Key Account Manager inom RTB- och digital marknadsföring
Vår kund söker nu en Key Account Manager som tillsammans med det övriga säljteamet ska driva och utveckla user generated content i digitala medier, och på ett affärskritiskt sätt positionera bolagets varumärke på den svenska marknaden. Som KAM arbetar du från vårt huvudkontor i Stockholm.
Vi söker dig som tidigare arbetat några år med företagsförsäljning inom digital marknadsföring. Med din tidigare erfarenhet av försäljning och med vår löpande utbildning, kommer du att få de bästa förutsättningarna för att förstå vår bransch och kompetensen att leda våra kunders resa framåt i deras digitala marknadsföring.
Kundrelationen och ansvar för kundens digitala närvaro är ditt fokus. Du ansvarar för att ta fram digitala strategier till våra största befintliga kunder och utforma dessa så att kundens affärsmål uppnås genom digitala marknadsaktiviteter. I ditt ansvar ingår även att skapa nya kundrelationer. Tillsammans med din projektledare och ett team av specialister säkerställer ni att kunden uppnår sina digitala affärsmål.
Du kommer att arbeta mot en föränderlig digital bransch på ett företag som strävar efter att alltid ligga i framkant inom teknisk och strategisk innovation. Därför det är nödvändigt att du är förändringsbenägen och stresstålig. Publiceringsdatum2025-10-19Arbetsuppgifter
Rollen innebär att proaktivt bearbeta den svenska marknaden genom en stor grad av personliga möten. Du kommer själv ansvara för din egen kundportfölj och arbeta med löpande försäljning, kundbearbetning och kundutveckling av nya kunder genom hela säljprocessen.
Budget- och kundansvar för små till medelstora kunder.
Prospektering och nykundsbearbetning.
Aktivitetsansvar, samt att föreslå åtgärder för fortsatt måluppfyllnad.
Ansvar för att skapa långsiktiga relationer med kunden samt en kontinuerlig kundbearbetning för en fortsatt ökad kundnöjdhet.
Din erfarenhet
Cirka 1-3 års relevant försäljningserfarenhet.
Erfarenhet av att arbeta självgående, långsiktigt och med dokumenterade erfarenheter inom relationsskapande försäljning.
Flytande i svenska i tal och skrift.
God kunskap i Microsoft Office. Dina personliga egenskaper
Självklart brinner du för att knyta en god kundkontakt, men för att lyckas i din roll som säljare hos oss tror vi även att du är en självsäker och förtroendeingivande person som är nyfiken på det digitala medielandskapet och tycker att det är roligt att både använda och arbeta med sociala medier.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på 100%, start enligt överenskommelse
Ett spännande jobb med goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag i snabb utveckling
En kunnig organisation, givande arbete och en trevlig och kul arbetsmiljö.
Konkurrenskraftigt erbjudande och lockande provisioner ovanpå det.
Ljusa och trevliga lokaler i Stockholm.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner.
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Dina ansökningshandlingar får gärna innehålla CV och ett personligt brev även gärna foto.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9563505