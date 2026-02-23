KAM Foodservice
Är du affärsdriven, relationsbyggande och analytisk med erfarenhet av försäljning inom livsmedelsbranschen? Vill du arbeta för ett av de ledande livsmedelsföretagen i Norden och samtidigt bidra till svensk livsmedelsförsörjning och lönsamhet för svenska lantbrukare? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Lantmännen Cerealia Foodservice söker nu en Key Account Manager med ansvar för försäljningen av vår produktportfölj inom foodservicemarknaden. I rollen arbetar du mot såväl offentliga som kedjekunder och blir en viktig del i att utveckla vår affär och stärka vår position på marknaden. Det innebär att du visar upp produkterna genom att tillaga dem i praktiken.
Det här kommer du att göra
Som Key Account Manager har du ett tydligt försäljnings- och lönsamhetsansvar för dina kunder inom foodservice. Du driver affären proaktivt genom att analysera försäljning, identifiera tillväxtmöjligheter och optimera portföljen utifrån både kundens och Lantmännen Cerealias övergripande strategi. En central del av rollen är att kunna se helheten - att värdera affären utifrån hela foodserviceerbjudandet inom Cerealia och säkerställa att vi arbetar långsiktigt och hållbart över kund- och kategorigränser.
Du ansvarar för att genomföra affärsmöten, produktvisningar och lanseringar samt representerar oss på grossist- och slutkundsmässor. Rollen innebär regelbundet resande. Du arbetar även med administrativa delar såsom att hantera och besvara offentliga och privata anbud. Tillsammans med kollegor inom säljorganisationen och andra funktioner inom Cerealia driver du kategori- och utvecklingsprojekt hos kund, från idé till genomförande och uppföljning.
Du rapporterar till Sales Director Foodservice och ingår i ett team där samarbete, affärsfokus och ansvarstagande är centralt.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
• Flerårig erfarenhet av försäljning inom foodservice, gärna med arbete mot grossister och/eller kedjekunder.
• Erfarenhet av att arbeta med försäljningsanalys, portföljstyrning och lönsamhetsuppföljning.
• Erfarenhet från livsmedelsbranschen.
• God förståelse för affärslogik, marginalstruktur och kategoristyrning.
• Erfarenhet av anbudsarbete; intresse för och/eller erfarenhet av offentlig sektor är meriterande.
• Erfarenhet från köksmiljö alternativt ett genuint intresse för matlagning och förståelse för kundens vardag.
• Goda kunskaper i svenska och engelska samt B-körkort.
Du är:
• Affärsdriven med ett starkt kommersiellt fokus och förmåga att omsätta analys till konkret affär.
• Relationsskapande och trygg i att bygga långsiktiga samarbeten med både kunder och interna intressenter.
• Strukturerad och ansvarstagande med förmåga att driva affärer och projekt från start till mål.
• Analytisk och har förmågan att se helheten, väga samman olika perspektiv och fatta välgrundade beslut.
Självklart delar du våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
Lantmännen är en stor internationell koncern och har en unik bredd i vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att medarbetare utvecklas och känner engagemang varje dag. Together we reimagine the world of grain!
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 12/3. I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil.
För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater. På Lantmännen är det viktigt att alla har lika möjligheter till anställning och utveckling i koncernen.
Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via extern leverantör. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist, Johanna Lindfors på johanna.lindfors@lantmannen.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen Cerealia är en del av Lantmännen, ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda och omsätter 70 miljarder kronor på årsbasis. Genom forskning och verksamhet i hela värdekedjan tar vi ansvar från jord till bord. Mer om Lantmännen
Lantmännen Cerealia utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av hälsosamma, näringsrika och hållbara livsmedel, som har sitt ursprung i de lokala åkermarkerna. Vi är verksamma i kategorier som mjöl, havregryn, frukostprodukter, pasta, pannkakor, knäckebrödoch ett brett grönt sortiment. Några av våra mest kända varumärken är AXA, Kungsörnen, START!, GoGreen, och FINN CRISP. Vi tillverkar livsmedel på tolv orter i Norden samt i Ukraina, och våra 1200 anställda delar ett gemensamt mål - att göra positiv skillnad inom livsmedel. Med fokus på affären och omtanke om medarbetarna, erbjuder vi våra anställda att lära och utvecklas i en snabbt föränderlig, positiv miljö där öppenhet, helhetssyn och handlingskraft är våra gemensamma referensramar. Vi tror att vår kultur, tillsammans med engagerande ledarskap och rätt inställning gör att vi når starka och hållbara resultat tillsammans. Mer om Lantmännen Cerealia Ersättning
