Kallskänka samt Diskare
BeSiDa AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-09-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BeSiDa AB i Göteborg
Vi söker nya stjärnor till vårt team på Buon Cibo!
Vill du bli en del av ett härligt gäng på en populär restaurang med fokus på kvalitet, service och gemenskap?
Just nu söker vi diskare samt kallskänka till vårt team!
Kallskänka
Som kallskänka hos oss får du arbeta med att:
Förbereda och tillaga kalla rätter, sallader och förrätter
Säkerställa hög kvalitet och fina upplägg
Bidra till en smidig service tillsammans med köket
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i kök, är noggrann och trivs i ett högt tempo.
Diskare
Som diskare är du en viktig del av vårt team och hjälper oss att hålla rent och organiserat i köket.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Diskning och städning
Hålla ordning på köksutrustning
Hjälpa till vid behov i köket
Vi söker dig som är snabb, effektiv och gillar att jobba tillsammans med andra.
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö med ett härligt team
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Restaurang Buon Cibo - där god mat och gemenskap står i fokus.
Intresserad?
Skicka din ansökan med CV och kort beskrivning av dig själv till: info@buoncibo.se
Märk ansökan med "Diskare" eller "Kallskänka".
Vi kallar löpande till intervju - vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: info@buoncibo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BeSiDa AB
(org.nr 559084-2240)
Grafiska Vägen 2C (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG Jobbnummer
9507575