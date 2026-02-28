Kallskänka
2026-02-28
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
Vi söker dig som vill ta vårt café till nästa nivå
Har du en passion för traditionella och italienska delikatesser med en modern twist? Vill du vara med och lyfta vårt café till nya höjder? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en erfaren och driven kallskänka. Hos oss får du arbeta i en inspirerande miljö där kvalitet, noggrant utvalda råvaror och yrkesstolthet står i fokus.
Tjänsten innebär arbete bakom vår kallskänks- och delikatessdisk, där du har direkt kontakt med våra gäster och arbetar aktivt med försäljning över disk. Du blir en viktig del av kundupplevelsen och vårt dagliga kvalitetsarbete.
Arbetet är förlagt på rullande schema och helgarbete förekommer.
Vi söker dig som:
Har minst fem års yrkeserfarenhet som kallskänka
Har en stark förkärlek för det italienska caféköket och dess delikatesser
Är ansvarsfull, strukturerad, flexibel och lösningsorienterad
Har god förmåga att arbeta både självständigt och i team
Klarar av att arbeta i högt tempo utan att kompromissa med kvaliteten
Är självgående, initiativtagande och noggrann
Trivs med kundkontakt och har ett gott bemötande
Är serviceinriktad och bekväm med försäljning över disk
Låter detta som du?
Skicka in din ansökan med CV samt några rader om dig själv. Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: Jobb@ramklints.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kallskänka". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramklints Café AB
(org.nr 559471-7158) Jobbnummer
9769274