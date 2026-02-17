Kallskänka
OM DIG
Vi tror att du har ett brinnande intresse för mat samt ett estetiskt öga. Noggrann och effektiv. Lyhörd. Då vi har ett högt tempo på arbetsplatsen, bör du vara stresstålig. Du arbetar i team. Talar svenska eller engelska. Erfarenhet som kallskänka är meriterande.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Bereda smörgåsar, sallader, pajer och enklare varmrätter. Planering av inköp. Hålla ordning och rent i köket. Kan också få utföra andra sysslor vid behov ex.vis kaffe, disk.
Anställningen förutsätter att du kan arbeta helger.
OM OSS
Familjeägt café sedan 1971. Säsongsöppet (5 månader, maj-sep) med många besökande gäster från hela världen. Mycket vackert läge vid inloppet till Stockholm, beläget längst ut på Djurgården. En härlig miljö med frisk luft, sjövatten och fågelliv och ett lugn. Här vill vi att gästen ska känna sig välkommen och få den bästa servicen. Vi håller hög kvalitet vad gäller matutbud/bakverk. Erbjuder smörgåsar, sallader, enklare varmrätter och bakverk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: blockhusporten@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Blockhusporten
Blockhusringen 27
115 25 STOCKHOLM Arbetsplats
