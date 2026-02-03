Kallskänka
2026-02-03
Carnex Kött & Chark Aktiebolag grundades år 1996 och har sedan dess producerat köttprodukter med omsorg.
På Carnex arbetar vi med hela produktionskedjan, från början till färdig produkt, vilket ger oss möjligheten att hålla den höga standarden som våra kunder efterfrågar. Våra produkter hittar du hos grossister, restauranger, livsmedelsbutiker men även direkt hos oss i våra butiker som finns i anslutning till våra produktionslokaler i Malmö.
Carnex utökar sitt lunchutbud med traditionella rätter från Balkan och letar därför efter en kallskänka som ska förstärka vårt team.
I arbetsuppgifterna ingår förberedelse av råvaror, förberedelse och upprättning av våra meze-tallrikar, framtagning och lagning av enklare rätter, deserter från Balkan.
Även tilllagning av sallader samt städning och diskning ingår i arbetsuppgifterna.
Det är uppskattat om du har egna ideer och du tar eget initiativ.
Meriterande om du har några års arbetslivsrfarenhet och behärskar serbo-kroatiska språket.
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carnex Kött & Chark AB
