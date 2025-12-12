Kallskänka
Charlottendals Catering söker en kallskänka, gärna med tidigare erfarenhet av liknande tjänst.
Arbetet som köksbiträde/kallskänka är en viktig del av vårt team. Du ansvarar för att förbereda grönsaker samt packa dem i olika lådor inför leverans.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:
Ansvara för att förbereda och packa grönsaker och övriga tillbehör till salladsmenyn.
Assistera med att processa råvaror till kockarna.
Vid behov assistera kocken vid enklare matlagning.
Vi söker dig med:
Gärna tidigare erfarenhet som kallskänka eller liknande arbetsuppgifter.
God förmåga att arbeta i team samt ta och ge instruktioner till kollegor.
God förmåga att hantera stress samt vara effektiv.
Du har god förmåga att kommunicera på svenska.
Du har god förmåga att anpassa dig till ändringar på kort varsel.
Du är villig att jobba övertid vid extra hög arbetsbelastning.
Din arbetstid är 05.30-11.30
Publiceringsdatum2025-12-12
Charlottendals catering levererar mat till förskolor och skolor i Stockholms län. Vi har vårt produktionskök i Bagarmossen varifrån arbetet sker och leveranserna utgår ifrån. Vi levererar mat till ett 30- tal förskolor om totalt ca 1400 portioner. Vårt fokus är att leverera goda, varierade och hälsosamma måltider till våra kunder.
Vår kost ska vara varierad och smakrik. Den ska se tilltalande ut och väcka barnens nyfikenhet. Vi erbjuder allt från svensk husmanskost till kost inspirerad från andra länder. Naturligtvis tar vi till oss våra kunders önskemål och försöker anpassa rätterna därefter.
Låter denna tjänst intressant?
Då är du varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: info@charlottendalscatering.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Kallskänka". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Charlottendals Catering AB
(org.nr 559404-1559)
128 48 BAGARMOSSEN Jobbnummer
9642855