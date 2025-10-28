Kallskänka
Eatery Sverige AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-10-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eatery Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Eatery Sverige AB som driver konceptrestauranger för mat och möten med en lokal prägel. Här finns idag 16 restauranger och konferensställen från Åre i Norr till Malmö i söder (egenägda och Franchise). Under 2023 öppnade även Eatery Garden på Arlanda som är en variant av konceptet. Här finns även våra företagsrestauranger, t.ex. Social kitchen som drivs i samarbete med Schibstedt. Totalt har Eatery enheterna mellan 5000 och 6000 gäster per dag.
Besök Eaterys hemsida här
Älskar du att arbeta med färska råvaror, snygga uppläggningar och goda smaker? Eatery söker nu en kallskänka som vill vara med och skapa fräscha luncher, sallader och smörgåsar i ett glatt och professionellt köksteam.
Om rollen
Som kallskänka hos oss får du:
• Förbereda och tillaga varm mat, sallader, smörgåsar och tillbehör
• Säkerställa god hygien, ordning och struktur i arbetsområdet
• Samarbeta med kökschef och kollegor i den dagliga produktionen
• Jobba främst dagtid men kvällar och helger förekommer
Vem är du?
Vi tror att du:
• Har erfarenhet från kallkök, catering, restaurang och skolkök
• Har öga för detaljer, smak och presentation
• Är strukturerad, effektiv och gillar att arbeta i team
• Har god kommunikationsförmåga och trivs med att samarbeta
• Har utbildning inom kök/livsmedel
• Har fokus på kvalitet och arbetsglädje
Praktisk info
• Plats: Gärdet
• Omfattning: 80%
• Anställning: Tillsvidare, med inledande provanställning
• Tillträde: Enligt överenskommelse
Varför Eatery?
Eatery är en modern fullserviceaktör inom restaurang, konferens och måltidstjänster - med hjärtat i mat och människor.
Hos oss får du:
• En familjär arbetsplats med glädje, omtanke och stark teamkänsla
• Kollektivavtal med tjänstepension, försäkringar och trygga villkor
• Friskvårdsbidrag och möjlighet till utveckling inom koncernen
• Möjlighet att vara med och påverka - vi uppmuntrar egna idéer och nytänkande
• En arbetsmiljö där vi lever våra värderingar: Vi är hjärtliga, effektiva och ansvarsfulla
Vi är en del av Teser Group AB som är ett svenskt koncernbolag som driver och utvecklar verksamheter inom restaurang, konferens, catering och måltidstjänster. Med över 350 medarbetare i koncernen är vi en växande aktör som sätter kvalitet, effektivitet och omtanke i centrum.
Genom våra dotterbolag erbjuder vi allt från moderna lunchrestauranger och konferenslösningar till bageri, café och måltidsservice för skolor och omsorg.
Eatery - Driver moderna lunchrestauranger, caféer och konferensanläggningar med fokus på vällagad mat, möten och måltidstjänster för företag och offentlig sektor.
Incontro - En av Sveriges största leverantörer av skol- och omsorgsmåltider, med dagliga leveranser till förskolor, skolor och seniorverksamheter.
Magnus Johansson Bageri & Konditori - Ett hantverksbageri och konditori med fokus på kvalitet, säsongsbaserade råvaror och genuint mathantverk i Hammarby Sjöstad.
Memorio - Fest- och mötesaktör som skapar upplevelser som överskar och inspirerar.
Godsmak - Sveriges ledande B2B leverantör av mat och fika
Vi brinner för att skapa goda måltidsupplevelser, hållbara arbetsmiljöer och långsiktiga kundrelationer. Vår styrka ligger i det lokala engagemanget, det nära ledarskapet och viljan att ständigt utvecklas tillsammans med våra medarbetare.
Läs mer på Tesergroup.com
Ansökan
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte.
Välkommen till Eatery - där varje rätt gör vardagen lite godare! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eatery Sverige AB
(org.nr 556655-4464) Arbetsplats
Eatery Jobbnummer
9578634