VEM söker en erfaren kalkylingenjör som vill vara med och bygga upp Lagans Byggands nya verksamheten i Halmstad.
Lagans Byggnads befinner sig i en expansiv fas och har nyligen etablerat kontor i Halmstad. För att möta den stora efterfrågan på byggentreprenader i regionen söker de nu en analytisk och självgående kalkylingenjör som vill vara med från början och forma både arbetssätt och team tillsammans med engagerade kollegor.
Om Tjänsten
Som kalkylingenjör i Halmstad får du ett övergripande ansvar för att ta fram kalkyler och anbud för byggentreprenader i varierande storlek, ofta mellan 50 och 350 MSEK. Arbetet sker i kalkylsystemet Bidcon och omfattar hela kalkylprocessen - från att analysera inkomna förfrågningsunderlag, ta fram kalkyler och skapa anbud, till att inhämta priser från leverantörer och underentreprenörer. Arbetet sker i nära samarbete med projektchefer, inköpare och andra kollegor i ett sammansvetsat team.
Rollen innebär också ett ansvar för att, tillsammans med kollegor, vidareutveckla kalkylrutiner och bidra till att förfina befintliga processer. Syftet är att stärka och säkerställa den redan höga kvaliteten i interna arbetssätt och i kundleveranser.
Tjänsten är en nyckelfunktion i uppbyggnaden av kalkylverksamheten i Halmstad. Samtidigt finns goda möjligheter till erfarenhetsutbyte med erfarna kollegor på företagets andra kontor, som även dom arbetar med kalkyler.
Om Dig
Du har sannolikt en utbildning som byggnadsingenjör eller civilingenjör och har under flera år fördjupat din kompetens inom kalkylarbete, helst i entreprenadinriktade byggprojekt. Du är van vid att arbeta med anbudskalkyler i roller där du haft ett helhetsansvar för kostnadsberäkningar och underlag. Systemvana är ett krav, och erfarenhet av Bidcon eller liknande kalkylverktyg är starkt meriterande.
Du arbetar strukturerat och självständigt med stort ansvar och kombinerar en analytisk förmåga med ett starkt affärssinne. Du kommunicerar tydligt, samarbetar naturligt med andra och trivs i en platt organisation där det finns möjlighet att påverka. Rollen passar dig som uppskattar ett sammanhang där din erfarenhet tas tillvara och där du får bidra till att bygga upp och utveckla en kalkylfunktion.
Företaget tar ordet!
Vi på Lagans Byggnads är ett familjeägt byggföretag som startade 1964. Med kontor i Lagan, Värnamo, Karlskrona och nu även Halmstad, erbjuder vi allt från byggservice till stora totalentreprenader. Vi är idag cirka 120 anställda och växer stabilt i södra Sverige.
Hos oss arbetar vi med engagemang, prestigelöshet och ansvarskänsla. Vi värdesätter att vara nära både kunder och kollegor, och vi erbjuder en arbetsmiljö där alla bidrar till helheten. Vår kultur präglas av framåtanda, korta beslutsvägar och möjligheter att påverka på riktigt.
Bra att veta
Placering är vid Lagans Byggnads nyetablerade kontor i Halmstad. Resor förekommer i samband med platsbesök och anbudsarbeten.
För denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och önskar din ansökan senaste 21 november.
