Chaufför bilfirma
Hp Auto AB / Fordonsförarjobb / Knivsta Visa alla fordonsförarjobb i Knivsta
2026-06-02
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hp Auto AB i Knivsta
Nu söker vi på HP Auto en eller flera chaufförer för arbete på heltid eller deltid.
Du utgår oftast från anläggningen i Knivsta eller ditt hem. Du hjälper till att leverera ut bilar till våra kunder runt om i landet. Du hjälper även till att hämta bilar runt om i landet och då får du genomföra ett enklare inköpstest.
Majoriteten av arbetspassen spenderas bakom ratten och resterande tid på flyg, tåg eller buss till och från uppdragen.
Vi söker dig som:
Kan arbeta minst 3 dagar i veckan.
Bor i Uppsala eller Knivsta.
Är flexibel, ansvarstagande och noggrann.
Behärskar Svenska och Engelska
Har en fullständig gymnasieutbildningPubliceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Timanställning
Arbetstid: ca 20-40 timmar per vecka
Ansökan/kontakt:
Är du intresserad? Skicka ditt CV och personligt brev. Rekrytering sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Carl Helmersson carl@hpauto.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: carl@hpauto.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hp Auto AB
(org.nr 559445-1873), https://www.hpauto.se
Mejselgatan 53 (visa karta
)
741 71 KNIVSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Carl Helmersson carl@hpauto.se Jobbnummer
9943221