Fysioterapeut/sjukgymnast/rehabassistent till Vårdcentralen Nävertorp
Vårdcentralen Nävertorp, KatrineholmPubliceringsdatum2026-06-02Om företaget
I nya fräscha lokaler bara ett stenkast från Katrineholms centrum hittar du vårdcentralen Nävertorp. Vi ombesörjer ca 11 000 listade. Vi består av ca 44 medarbetare som erbjuder en bredd av erfarenheter, kunskap, engagemang och arbetsglädje. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete där du möter patienter i alla åldrar och från olika kulturer. Vårdcentralen Nävertorp är en väletablerad vårdcentral. Här arbetar distriktsläkare, utbildningsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, biomedicinsk analytiker, medicinska sekreterare, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, beteendevetare och rehabiliteringskoordinator. Vi ser teamarbete och samverkan som viktig både inom den egna enheten samt med samarbetspartner utanför vårdcentralen.Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut/sjukgymnast arbetar du med bedömning och behandling av patienter i alla åldrar med olika diagnoser och funktionsnedsättningar. Akuta besök varvas med planerad mottagning, återbesök, chat- och telefonrådgivning. Vi ser gärna att du håller i gruppverksamhet/skolor. Möjlighet till påbyggnadsutbildningar finns efter hand. Dokumentation sker i Cosmic.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, alternativt dig som är rehabassistent med erfarenhet inom området. All erfarenhet inom primärvård är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och för att trivas hos oss ser vi att du:
• Känner vilja och engagemang för att bidra till utveckling
• Är ansvarstagande, flexibel och prestigelös
• Har lätt för att samarbete och har ett gott bemötande.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Tjänstgöringsgrad och tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Maria Fundberg, 0150-48 86 10.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Nävertorp!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-06-16.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RPV-26-069".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
