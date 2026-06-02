Butikschef - Alcro Studio
Tikkurila Sverige AB / Chefsjobb / Ludvika
2026-06-02
Som butikschef hos Alcro Studio i Ludvika blir du en central del av kundmötet och butikens dagliga verksamhet. Tillsammans med ditt team på 5 personer kommer ni arbeta nära kunder och erbjuda kvalificerad service och rådgivning inom färg och form. Rollen passar dig som har butiksvana och erfarenhet av att arbeta med färg och estetiska helhetslösningar.
Dina Ansvarsområden
Ge professionell och engagerad service till kunder i butik
Rådgivning kring färgval och produkter utifrån kundens behov
Kassaarbete och hantering av betalningar
Säkerställa god varuexponering och påfyllnad av sortiment
Hålla butiken välordnad, inspirerande och kundvänlig
Bidra till ett positivt samarbete i teamet och en professionell butiksmiljö
Budgetansvar för butiken samt schemaläggning.Publiceringsdatum2026-06-02Kvalifikationer
Dokumenterad butiksvana
Mycket god servicekänsla och god kommunikativ förmåga
Självständig, ansvarstagande och strukturerad
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Flytande svenska i tal och skriftKörkortskrav
Om företaget
PPG: VI SKYDDAR OCH FÖRSKÖNAR VÄRLDENTM
Genom ledarskap inom innovation, hållbarhet och färg hjälper PPG kunder inom industri-, transport-, konsumentvaru- och byggmarknaderna samt eftermarknaden att förbättra fler ytor på fler sätt än något annat företag. För mer information, besök www.ppg.com
och följ @PPG på X.
The PPG Way 2030
Vi är kundernas förespråkare
Proaktiva. Djärva. Pålitliga. Allt vi gör börjar med våra kunder. Vi lyssnar, agerar snabbt och slutar inte förrän vi har löst deras största utmaningar. När våra kunder lyckas växer vi alla.
Vi agerar med målmedvetenhet och snabbhet
Agila. Datadrivna. Bemyndigade. Vi tar smarta risker för att ligga steget före konkurrenterna. Vi arbetar proaktivt och agilt, med högkvalitativ data som grund för att utveckla lösningar som skapar värde.
Vi är förstklassiga operatörer
Produktiva. Samarbetsinriktade. Ansvarsfulla. Oavsett roll identifierar vi problem, tar ansvar och levererar alltid lösningar. Vi är både proaktiva och lyhörda för att driva kontinuerliga förbättringar och uppnå resultat. Vi stöttar våra medarbetare i frontlinjen – PPG:s ansikte utåt mot våra kunder.
Vi tävlar för att vinna
Framåtblickande. Drivna. Ambitiösa. Vi brinner för att utveckla vår verksamhet och skapa framgång tillsammans med våra kunder. Vi levererar resultat, omfamnar ny teknologi och använder agilitet och snabbhet som våra styrkor.
Vi är stolta över PPG
Starka. Enade. Passionerade. Vi arbetar säkert, agerar med integritet och värdesätter våra olika perspektiv. Vi firar framgångar och är stolta över den positiva påverkan vi skapar tillsammans för att skydda och försköna världen.
På PPG använder vi AI i rekryteringsprocessen för att göra processen mer effektiv. AI-verktyg fattar inte anställningsbeslut. Du kan lära dig mer genom att besöka https://careers.ppg.com/se/sv/candidate-resources.
PPG erbjuder lika möjligheter för alla kandidater och anställda. Vi erbjuder en möjlighet att växa och utveckla din karriär i en miljö som ger en meningsfull arbetsplats för medarbetare, skapar en miljö för kontinuerligt lärande och omfamnar andras idéer och mångfald. Alla kvalificerade sökande kommer att beaktas för anställning oavsett kön, graviditet, ras, färg, trosbekännelse, religion, nationellt ursprung, ålder, funktionsnedsättning, civilstånd, veteranstatus, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck.
Om du behöver en anpassning på grund av en funktionsnedsättning, skicka ett e‐postmeddelande till recruiting@ppg.com
.
PPG:s löneintervall och förmåner kan variera beroende på plats, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda konkurrenskraftig ersättning till anställda på olika geografiska marknader. PPG tar hänsyn till flera faktorer vid beslut om ersättning, inklusive men inte begränsat till kompetenser, erfarenhet och utbildning, kvalifikationer och utbildningsnivå, licenser och certifieringar samt andra organisatoriska behov. Andra incitament kan också tillkomma.
Våra förmånsprogram för anställda är utformade för att stödja våra medarbetares hälsa och välbefinnande. Eventuella försäkringsskydd och förmåner kommer att följa villkoren i de tillämpliga planerna och tillhörande styrande plandokument. Förmånerna kommer att diskuteras med dig av din rekryterare under anställningsprocessen.
PPG värdesätter din feedback om vår rekryteringsprocess. Vi uppmuntrar dig att besöka Glassdoor.com och lämna feedback om processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tikkurila Sverige AB
(org.nr 556001-8300), https://www.alcrostudio.se/sv-SE/butiker/alcro-studio-pro-center-skogas
Målarvägen 1 (visa karta
)
771 54 LUDVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alcro Studio Ludvika Jobbnummer
9943199