Analyschef till enheten Analys och statistik
2026-06-02
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.
Vi söker en analyschef till vår enhet Analys och statistik, som finns på den nyinrättade avdelningen Kunskapsutveckling och analys. Enheten Analys och statistik har till uppgift att genomföra analyser, undersökningar och ta fram statistik för att utveckla kunskap och öka lärandet inom Tillväxtverkets verksamhetsområden.
I nära dialog med övriga delar av verksamheten ska enheten skapa långsiktiga förutsättningar för myndigheten att agera på och sprida kunskap. Enheten har också ett ansvar för samverkan och dialog med myndigheter, regioner och andra aktörer.
Enheten består av cirka 30 medarbetare, varav hälften är analytiker som genomför analyser kopplade till beredskap, näringspolitik, den regionala utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken. Den andra hälften av medarbetarna är indelade i två grupper som leds av varsin gruppchef och arbetar med turismstatistik samt analysverktygen Pipos och Raps. Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
I rollen som analyschef har du ansvar för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du leder och utvecklar enheten genom ett tillitsbaserat ledarskap och säkerställer att arbetet bedrivs effektivt och med hög kvalitet.
Du har ett nära samarbete med avdelningens andra enhet Utvärdering och rapportering. Rollen kräver att du ser till helheten i myndighetens uppdrag samtidigt som du tar ansvar för den egna verksamheten.
I rollen ingår att:
Rapportera till avdelningschef och ingå i avdelningens ledningsgrupp
Säkerställa samarbete internt och med externa parter för att ta fram relevant och användbar kunskap som våra intressenter kan agera på
Utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för hög kvalitet i analyser och spridning av kunskapsunderlag
Leda, organisera, planera och utveckla enhetens arbete.
Ansvara för verksamhetens resultat, medarbetare och budget
Ditt tjänstgöringsställe är: Stockholm
Vi söker dig som har:
Universitets- eller högskoleexamen inom det samhällsvetenskapliga området eller annat område som Tillväxtverket bedömer är relevant för tjänsten
Flerårig erfarenhet från att ha arbetat som chef med personal- och budgetansvar
Flerårig erfarenhet från att ha arbetat på statlig myndighet på nationell nivå
Flerårig erfarenhet av kvalificerat analys- och utredningsarbete, med bred metodkunskap och god förmåga att utveckla och vidareutveckla analysmetoder
Aktuell erfarenhet av att leda arbetet med kvalificerat analys- och utredningsarbete
Gedigen erfarenhet av att kvalitetssäkra analytiskt arbete och skriftliga underlag
Goda kunskaper om den svenska förvaltningsmodellen
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Följande är meriterande:
Disputerad forskare inom relevant ämnesområde
Stor förståelse för Regeringskansliets arbete särskilt hur samverkan mellan politik och policyutveckling fungerar
Tidigare erfarenhet av att leda genom andra chefer
Kunskap om att arbeta datadrivet med fokus på utveckling av tekniska lösningar för effektiv dataanalys och datadelning
Som person söker vi dig som är strategisk med ett starkt resultat- och målfokus. Du leder verksamheten genom ett tillitsbaserat ledarskap och säkerställer att arbetet bedrivs effektivt och med hög kvalitet. Som ledare är du tydlig, lyhörd och kommunikativ, med mycket god samarbetsförmåga. Du har ett starkt engagemang och ett naturligt driv att utveckla verksamheten framåt.
Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/omtillvaxtverket/jobbahososs/fordelarmedattjobbahososs/medarbetarochchefspolicy.600.html
som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Vi förutsätter att du delar vår värdegrund som är den https://www.statskontoret.se/fokusomraden/god-forvaltningskultur-och-antikorruption/den-statliga-vardegrunden/.
Den förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Värdegrunden syftar till att skapa en förvaltning som är effektiv, rättssäker och fri från korruption och maktmissbruk.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Sista ansökningsdag är 23 juni 2026
Observera! Intervuomgång ett kommer att genomföras vecka 26 och 27. Sedan kommer intervjuomgång nummer två att genomföras från vecka 34, mer information kommer ges till de som går vidare till intervju.
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta avdelningschef Karolina Windell, tfn 08-681 97 99. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Linda Aalto, e-post linda.aalto@tillvaxtverket.se
.
Fackliga företrädare
ST: kontaktperson, Robert Berggren, e-post st-tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Saco: kontaktperson, Susanna Lindbom, e-post saco@tillvaxtverket.se
Båda nås per telefon via växelnummer 08-681 91 00
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, eventuella tester, intervjuer samt referenstagning.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.
