Growth Marketing Producer till Provitalia
Growth Marketing Producer
Bygg stark digital kommunikation inom digital vård, hälsa och wellness. Från idé och brief till färdigt material som går live.
Mölndal
Remote / hybrid
Litet, snabbfotat team
Provitalia söker en hands-on Growth Marketing Producer som vill vara med och bygga stark digital kommunikation inom digital vård, hälsa och wellness.
Rollen passar dig som tycker om att skapa, publicera, testa och förbättra. Du tar en idé hela vägen från brief till färdigt material som går live: landningssidor, annonser, SEO-innehåll, sociala medier, e-postflöden, enklare design och konverteringsoptimerad copy.
Eftersom vi arbetar inom vård, hälsa och wellness behöver kommunikationen kännas tydlig, modern, förtroendeingivande och kommersiellt stark.
Om rollen
Du arbetar nära ledning och utvecklare i ett litet, snabbfotat team. Du får idéer, riktning och feedback, och stort utrymme att omsätta det till material som går live. Du trivs med att kombinera kreativitet och produktion, har en bred digital verktygslåda och tycker om att få saker gjorda.
Exempel på vad du gör
Skapa landningssidor för olika tjänster och kampanjer.
Skriva rubriker, underrubriker, CTA-texter, FAQ och annonstexter.
Producera SEO-artiklar och informationssidor.
Skapa material för Meta, Google, Instagram, Facebook och LinkedIn.
Göra banners, carousels, enklare videoformat och kampanjbilder.
Förbättra formulärflöden, landningssidor och konverteringspunkter.
Publicera och uppdatera innehåll i WordPress/WooCommerce eller liknande CMS.
Skapa enklare e-post- och SMS-flöden.
Följa upp resultat och föreslå konkreta förbättringar.
Vi söker dig som kan
Skriva enkel, tydlig och säljande svenska.
Skapa digitalt material som känns rent, modernt och förtroendeingivande.
Göra landningssidor som leder användaren framåt.
Arbeta i Canva, Figma eller liknande designverktyg.
Förstå grunderna i SEO och producera innehåll för sök.
Skapa annonser och kampanjmaterial för sociala medier och Google.
Tänka kommersiellt kring användarens resa: vad får personen att klicka och gå vidare?
Arbeta snabbt från idé till första version.
Ta feedback och förbättra material steg för steg.
Använda AI-verktyg smart för att öka tempot utan att resultatet känns generiskt.
Verktyg du gärna får kunna
Du behöver inte kunna allt perfekt. Viktigast är att du är digitalt snabb, nyfiken och bekväm med att lära dig nya verktyg.
CMS & webb
WordPress
WooCommerce
Elementor / page builder
Design & video
Canva
Figma
CapCut
Analys & mätning
Google Analytics 4
Search Console
Tag Manager
Annonsering
Meta Ads Manager
Google Ads
SEO
Ahrefs
Semrush
Ubersuggest
E-post & SMS
Mailchimp
Klaviyo
Brevo
Rule
Projekt
Notion
Trello
Asana
ClickUp
Du är en producerande person med känsla för text, design och konvertering, och du gillar att skapa material som faktiskt används. Du har öga för detaljer men vet att digital marknadsföring ofta handlar om att komma ut med en bra första version, mäta och förbättra. Du är självgående, prestigelös och lösningsorienterad, tar en muntlig brief, ställer relevanta frågor och tar fram ett konkret utkast.
Du trivs i högt tempo med korta beslutsvägar och stort eget ansvar. Kanske kommer du från ett mindre team, en byrå, e-handel, klinik eller health/wellness, där du fått ta ansvar för flera delar av digital marknadsföring. Du gillar att se idéer bli verklighet snabbt, och att arbetet ger effekt: fler klick, bättre flöden, fler genomförda formulär och bättre konvertering.
Erfarenhet som är meriterande
E-handel
Digital vård
Hälsa & wellness
Klinikverksamhet
SaaS
Performance & growth marketing
Byrå & contentproduktion
SEO & landningssidor
Erfarenhet från vård, hälsa eller wellness är meriterande. Det viktigaste är att du kan producera starkt digitalt material och förstår användarens resa.Så ansöker du
Skicka CV eller LinkedIn-profil tillsammans med exempel på arbete du själv har producerat. Vi vill gärna se landningssidor, annonser, social media-material, SEO-innehåll, kampanjcopy, design och resultat från kampanjer eller förbättringar.
Titlar är inte det viktigaste. Det viktigaste är att du kan skapa material som fungerar.
Arbetsprov
Som del av processen kan du få göra ett kort arbetsprov: ett mini-kampanjpaket med landningssidestruktur, rubriker, annonstexter, social media-posts och förbättringsidéer. Syftet är att se hur du tänker, skriver och producerar i praktiken.
Provitalia
Möbelgatan 1, 431 33 Mölndal
Remote / hybrid
Sista dag att ansöka är 2026-11-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7836714-2031682". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotekskonsulterna ADF 1 AB
https://karriar.apotekskonsulterna.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Apotekskonsulterna AB
9943220