Kalkylingenjör
2025-09-04
Peab är en av de största anläggningsaktörerna i Sverige. Vi arbetar inom mark och infrastruktur innebärande allt ifrån grundläggningar av byggnader och exploateringsområden till broar, vägar och järnvägar. Nu söker vi en erfaren kalkylingenjör till vår anläggningsverksamhet i Uppsala.
Som kalkylingenjör är du en nyckelspelare i organisationen och har ett nära samarbete med arbetschefen där du arbetar med att driva hela kalkylprocessen från förfrågningsunderlag till färdigt anbudsförslag samt ansvara för överlämnandet till produktionen. I rollen kommer du att analysera, identifiera och hitta kreativa lösningar på våra kunders önskemål samtidigt som du hela tiden har ett långsiktigt perspektiv med fokus på lönsamhet, kvalitet och arbetsmiljö.
Om dig
Vi söker dig med relevant eftergymnasial utbildning såsom högskoleingenjörsutbildning inom bygg och anläggning, väg och vatten eller liknande - alternativt tillgodogjort dig motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Vi söker dig som har flerårig arbetslivserfarenhet från kalkylarbete inom mark- och anläggningsverksamhet. Du är väl förtrogen med gällande entreprenadjuridiska regelverk såsom AMA samt med kalkylprogram som exempelvis MAP.
Rollen som kalkylingenjör kräver att du är strukturerad och lösningsfokuserad i ditt arbete samt har en förmåga att skapa goda kundkontakter. Vidare är du en ansvarsfull person som är engagerad och gärna vill utvecklas inom ditt område. Det är viktigt att du har ett högt kvalitetstänk och strävar efter att leverera i alla led. Du talar och skriver svenska samt innehar körkort B.
Övrigt & om ansökan
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt ök. Placeringsort är Uppsala.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Joachim Branteström, arbetschef på 0733-37 27 35 eller joachim.brantestrom@peab.se
alternativt Malin Sundvall, HR Partner på malin.sundvall@peab.se
.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
