Vill du arbeta i ett företag där yrkesstolthet, frihet under ansvar och stark gemenskap är viktiga delar av vardagen? Är du en strukturerad och engagerad person med intresse för bygg, kalkyl och planering? Då kan du vara den vi söker till Håtö Snickeri!
Som kalkylator hos Håtö Snickeri får du en nyckelroll i en växande verksamhet med lång framförhållning och hög efterfrågan. Rollen är ny och skapad för att avlasta företagets ledning. Du kommer att arbeta brett med kalkyler, offerter, inköp och projektstyrning, och får vara med i hela processen - från kundförfrågan till färdigt projekt.
Arbetet sker främst på kontoret i Roslagen, men du har möjlighet att kombinera det med distansarbete. Projekten omfattar nyproduktioner, renoveringar och klassiska småhusentreprenader för privatpersoner i Roslagen och norra Stockholm.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Kalkylera och ta fram offerter i Wikells Sektionsdata Bygg ROT.
Hantera inköp, tidsplanering och projektstyrning i Next.
Följa upp projekt och bidra till effektiva flöden.
Samarbeta nära snickare, underentreprenörer och kunder.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av kalkylarbete, inköp eller projektadministration inom bygg.
God dator- och Excelvana.
Gärna praktisk bakgrund inom bygg eller snickeri.
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
Det är meriterande om du har arbetat i Wikells Sektionsdata eller Next, men viktigast är att du är nyfiken, engagerad och vill utvecklas med företaget.
Vi erbjuder dig:
En ny och utvecklande roll med frihet under ansvar.
Familjär kultur med stark sammanhållning.
5 veckors semester, friskvårdsbidrag.
Variation, trygghet och långsiktighet - företaget har projekt bokade till 2027.
Gemensamma aktiviteter som sommarfest och julbord.
I denna rekrytering samarbetar Håtö Snickeri med Jobway Rekrytering.
För frågor, kontakta rekryteringskonsult Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.Publiceringsdatum2025-10-22Om företaget
Håtö Snickeri är ett väletablerat byggföretag med säte i Roslagen. Med cirka 16 anställda och stark lokal förankring utför de nyproduktioner, renoveringar och småhusentreprenader med hög kvalitet och personlig service. Här råder en stark gemenskap, yrkesstolthet och en kultur där man har roligt tillsammans både på och utanför jobbet.
