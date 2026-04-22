Kalkyl/Entreprenadingenjör
Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Vi bygger framtidens Norrbotten - vill du räkna hem våra största projekt?
Brinner du för komplexa anläggningsprojekt, smarta massberäkningar och affärsmässighet? Hos Arctic Infra AB får du en nyckelroll i ett bolag som kombinerar den lokala entreprenörsandan med musklerna från en av Sveriges största infrastrukturkoncerner, Eleda.
Arctic Infra AB växer och söker nu en Kalkyl/Entreprenadingenjör till teamet i norr. Vi letar dig som är en lagspelare, som gillar att vinna affärer och som förstår att en bra kalkyl är grunden för ett lönsamt projekt. Vi har kontor i Gällivare, Boden och Pajala tjänsten kommer att placeras var du finns. Som kalkyl/entreprenadingenjör hos Arctic Infra är du en central del av vår marknads- och kalkylorganisation. Du arbetar nära marknadschef, entreprenadingenjörer, inköp och produktion i anbuds- och kalkylskedet och bidrar till att vi vinner rätt projekt - med rätt förutsättningar. Rollen är både analytisk och samordnande och ger dig stort inflytande över våra affärer redan i ett tidigt skede.
Ansvarsområden
I rollen som kalkylingenjör kommer du bland annat att:
• ta fram kalkyler och kostnadsbedömningar för mark- och infrastrukturprojekt
• arbeta med mängdning, teknisk analys och produktionsmetoder
• genomföra risk- och möjlighetsanalyser i anbudsskedet
• samordna kalkylarbete tillsammans med inköp, KMA och produktion
• medverka i framtagande av anbud, anbudsbrev och kommersiella villkor
• bidra med erfarenhetsåterföring och stöd vid projektöverlämning till produktionKvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk, kommunikativ och affärsorienterad. Du har ett intresse för teknik och ekonomi och trivs med att samarbeta nära andra funktioner.
Vi ser gärna att du har:
• erfarenhet av kalkyl- eller anbudsarbete inom mark, anläggning eller infrastruktur
• god förståelse för entreprenadjuridik, AMA och produktionsprocesser
• förmåga att arbeta självständigt men också i team
• god kommunikativ förmåga i svenska, i tal och skrift
• god vana av kalkylprogram (t.ex. Mapic, Bidcon eller Bluebeam revu) och är en fena på Excel.
Hos Arctic Infra får du:
• en nyckelroll i en växande och projektorienterad organisation
• möjlighet att arbeta med stora och tekniskt utmanande projekt
• korta beslutsvägar och nära samarbete med ledning och produktion
• en arbetsplats där ansvar, engagemang och utveckling uppmuntras
• konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter
• vi tror på resultat snarare än klockslag och erbjuder möjligheter till en flexibel arbetsvardag
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad och rekryteringskonsult Carina Fors, kontakta henne för eventuella frågor om tjänsten. Skicka din ansökan senast 19 maj 2026, urval sker löpande.Om företaget
Arctic Infra AB
Arctic Infra bygger infrastruktur i Norrbotten och Västerbotten som generalentreprenad, totalentreprenad och underentreprenad. Vi utför alla uppdrag med effektivitet, kvalitet och hållbarhet för att garantera ett framtidssäkert och lyckat resultat. Med våra tre affärsområden verkar vi för att bygga ett starkare Norrland med hållbara lösningar som står stadiga över tid. Tack vare ett sammansvetsat lag, bestående av både talang och erfarenhet, har vi på kort tid fått förtroende från bland annat världsledande mineral- och gruvkoncerner samt innovativa energibolag. Läs mer på www.arcticinfra.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/a376de4a-1aed-4599-999b-c4633c7e1a1b
Fordonsvägen 11 (visa karta
)
982 38 GÄLLIVARE Arbetsplats
Arctic Infra AB Kontakt
Carina Fors carina.fors@randstad.se +46725403866 Jobbnummer
9870524