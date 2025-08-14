Kaffebiträde
Kahls The & Kaffehandel är en kedja som har egen sortiment av kaffe och te som håller hög kvalité. Vi säljer även bl a choklad och presentförpackningar. Vår butik i ligger Kista galleria. Du ska verkligen tycka om serviceyrket och vara genuint serviceinriktad. Hög arbetsmoral samt ärlighet och lojalitet ät ett måste!
Du ska ha en bra samarbetsförmåga och försöka bidra till en trevlig arbetsmiljö! Barista. Kassahantering. Försäljning av diverse varor. Göra presentförpackningar. Ta emot varor samt packa upp dem. Hålla rent och snyggt i butiken. Lära sig olika kaffe och te-sorters samt deras innehåll och egenskaper! Så ansöker du
