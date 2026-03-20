Kablagemontör

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Uppsala
2026-03-20


Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Uppsala, Sigtuna, Enköping, Upplands Väsby, Upplands-Bro eller i hela Sverige

Vi söker nu kablagemontörer till spännande uppdrag i Norra Stockholm!

Om företaget
Kunden är ett etablerat tekniskt bolag som tillverkar och levererar elektriska system och lösningar till industriella kunder. De arbetar med hög precision och kvalitet i en modern produktionsmiljö.

Om tjänsten
Som kablagemontör kommer du att arbeta med montering av kablage och kabelstammar enligt ritning, arbetsinstruktion och elschema. Arbetet sker i en modern och organiserad produktionsmiljö i norra Stockholm där noggrannhet och kvalitet är centralt.
Du kommer bland annat att:
Skala, kapa och märka kablar
Montera kontakter, kabelskor och ledningar
Arbeta med krimpning, lödning och dragavlastning
Dokumentera arbetet enligt gällande processer

Tjänsten är på heltid och inleds med provanställning.
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av kablage- eller elmontage. Du har ett noggrant arbetssätt och ett tekniskt intresse. Vidare ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av kablageproduktion eller elmontering - krav
Flytande svenska i skrift och tal - krav
Förmåga att läsa och tolka elritningar och arbetsinstruktioner
Vana av att arbeta med händerna
God känsla för detaljer
Gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande erfarenhet är meriterande

Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Kristina Maksimovic på kristina@kraftsam.seI denna rekrytering samarbetar vi med Kraftsam Rekrytering och Bemanning.Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 1870".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207)
uppsala (visa karta)
741 76  UPPSALA

Arbetsplats
Kraftsam R&B

Kontakt
COO
Biljana Cvetkovic
biljana.cvetkovic@kraftsam.se
0707423922

Jobbnummer
9810686

Prenumerera på jobb från Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB: