Kabelmontage
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Upplands-Bro Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Upplands-Bro
2025-08-20
Om tjänsten
Vi söker just nu en noggrann och engagerad kablagemontör till vår verksamhet i Kungsängen. Har du erfarenhet av kabeldragning och gillar att arbeta med händerna i en teknisk miljö? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig! Du blir en del av ett växande företag med goda möjligheter till utveckling och långsiktig anställning.
Vad innebär rollen?
Som kablagemontör kommer du att arbeta med:
• Dragning och montering av kablage enligt ritning och instruktion
• Förberedelse av kablar, kapning och märkning
• Installation av kontakter och annan tillhörande utrustning
• Visuell kontroll och kvalitetssäkring av färdiga kablage
• Ritningsläsning
Du blir en viktig del av vårt tekniska team och arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Kvalifikationer:
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Teknisk utbildning eller erfarenhet av kabeldragning/kablagetillverkning
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort är meriterande men ej ett krav
Du är en noggrann, lösningsorienterad och strukturerad person som gillar att jobba med detaljer och säkerställer att varje moment håller hög kvalitet.
Förmåner:
• Flexibla arbetstider - för en bättre balans mellan arbete och fritid
• Friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år - vi bryr oss om din hälsa
Anställningen:
• En utvecklande tjänst i ett stabilt och växande företag
• Möjlighet till långsiktig anställning för rätt person
• En arbetsplats som präglas av god teamkänsla, engagemang och yrkesstolthet
Tjänsten är ett heltidsuppdrag som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen, med goda möjligheter att övergå till en anställning hos kundföretaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
196 37 KUNGSÄNGEN
