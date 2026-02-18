Jurister till Rättsenheten
2026-02-18
Välkommen att arbeta hos oss vid Länsstyrelsen i Dalarnas län! Vi samverkar med länets olika aktörer och arbetar mot visionen "Tillsammans för Dalarnas framtid". Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och centrala myndigheter. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, klimat, samhällsbyggnad, social hållbarhet, beredskap och mycket mer. Vår verksamhet gör nytta för hela samhället. Vi vill nu ha din hjälp att göra Länsstyrelsen ännu bättre.
Hos oss finns goda möjligheter att förena privatliv med arbetsliv genom flexibla arbetssätt och flertalet uppskattade förmåner såsom; distansarbete upp till 49,9%, lång semester, 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder och löneväxling. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på Jobba hos oss, Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se).
Vi söker nu flera drivna och engagerade jurister som vill vara en del av vår Rättsenhet.
Som medarbetare på länsstyrelsen tar du ansvar för ditt arbete i förhållande till uppsatta mål samtidigt som du hjälper dina kollegor och bidrar till arbetsgruppens samlade arbete vilket kräver att du är bra på att samarbeta och har ett strukturerat arbetssätt.
I denna roll blir du en viktig del i att korta handläggningstider för samhällsviktiga processer. Arbetet innebär både interna och externa kontakter och det är därför viktigt att du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga i både tal och i skrift.
Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen vara att:
- Skriva och föredra beslut i ärenden som överklagas till Länsstyrelsen enligt plan- och bygglagen.
- Skriva och föredra beslut i ärenden som överklagas till Länsstyrelsen enligt miljöbalken.
Publiceringsdatum2026-02-18Kvalifikationer
- Du ska ha juristexamen eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
- Du ska kunna kommunicera på ett tydligt och lättbegripligt sätt i både tal och skrift på svenska.
- Du ska ha svenskt medborgarskap, då tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Det är också meriterande om:
- Du har erfarenhet från kvalificerat juridiskt arbete som jurist på statlig myndighet.
- Du har erfarenhet inom frågor som rör plan- och bygglag eller miljöbalken.Dina personliga egenskaper
- Du är trygg i din yrkesroll och kan se arbetsuppgifterna ur olika perspektiv, anpassat till situationen.
- Du har lätt för att samarbeta, har gott omdöme och en god problemlösande analysförmåga.
- Du är noggrann, effektiv och kan självständigt prioritera och ansvara för ditt arbete.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Dalarnas län
(org.nr 202100-2429) Arbetsplats
Länsstyrelsen I Dalarnas Län Kontakt
Daniel Eriksson 010-2250223 Jobbnummer
9750662