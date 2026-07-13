Jurist till Region Kronoberg
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2026-07-13
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Säkerhets- och beredskapsavdelningen ansvarar för det strategiska och operativa arbetet inom området. Verksamheten är organiserad i två delar där den ena inriktas på säkerhetsfrågor och den andra på beredskapsfrågor kopplade till säkerhet. Regionjuristerna tillhör i dagsläget säkerhetsfunktionen.
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Regionjuristerna bistår med kvalificerad juridisk rådgivning och stöd till Region Kronobergs chefer i olika förvaltningar och verksamheter samt till de förtroendevalda. Detta innebär bland annat granskning av avtal, utlämnande av allmänna handlingar och sekretessprövningar, rättsutredningar och andra yttranden där behov finns av juridisk kompetens. I förekommande fall fungerar regionjuristerna som regionens juridiska ombud i mål och ärenden vid domstolar och myndigheter.
Du arbetar brett inom bland annat följande rättsområden; offentlighet- och sekretess, dataskydd, kommunalrätt, medicinrätt, avtalsrätt, allmän förvaltningsrätt och upphandlingsrätt.Kvalifikationer
Vi söker en erfaren jurist.
Du har jurist- eller jur.kand.-examen med goda kunskaper inom det förvaltningsjuridiska området och flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig förvaltning. Erfarenhet från kommun eller region är särskilt meriterande. Arbetet ställer krav på att snabbt kunna sätta sig in i juridiska frågeställningar både på bredden och på djupet.
Som person är du strukturerad, resultat- och utvecklingsinriktad och har hög integritet. Eftersom arbetet ofta sker i samspel med andra kollegor kräver arbetet att du är lyhörd och har en hög förmåga till situationsanpassning. Du är noggrann och van att arbeta med flera frågor parallellt. Då du kommer att hålla presentationer och utbildningar för olika målgrupper är det nödvändigt att du har en god kommunikativ förmåga och att du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kommer att säkerhetsskyddsklassad och förutsätter godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vi planerar att genomföra intervjuer följande datum: 24,25 & 27 augusti.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 365/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Region Kronoberg (visa karta
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351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Regionstab Kontakt
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Fackförbundet Vision 0470-58 80 00 Jobbnummer
10000632