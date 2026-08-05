Jurist till Frågeservice
Upphandlingsmyndigheten / Juristjobb / Solna Visa alla juristjobb i Solna
2026-08-05
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Nu söker vi dig som är jurist och har erfarenhet av offentlig upphandling och förståelse för de många utmaningar som våra målgrupper möts av när de genomför offentliga upphandlingar. Vi söker en eller flera jurister för arbete främst inom myndighetens Frågeservice, där vi besvarar frågor från upphandlande organisationer, leverantörer till offentlig sektor, media och andra aktörer som hör av sig till oss.
Vad ska du arbeta med?
I rollen som jurist på Frågeservice har du direktkontakt med myndighetens målgrupper. Det är därför viktigt att du har förståelse för inköpsprocessens praktiska aspekter och kan sätta dig in i våra olika målgruppers perspektiv. I rollen möter du både upphandlande organisationer och leverantörer, vilket ställer krav på förmåga att omsätta juridik i praktiskt användbart stöd. Du ger stöd genom att utreda och besvara frågor som kan uppstå under inköpsprocessen, via telefon, chatt och i Frågeportalen.
Du deltar också i myndighetens övriga uppdrag utifrån din roll som jurist. Det kan bland annat innebära att du tar fram och kvalitetssäkrar myndighetens stöd till externa målgrupper, besvarar remisser från regeringen och tar fram underlag som stöd till Regeringskansliet, utredningsväsendet och andra aktörer. Du kommer också att representera oss i olika externa sammanhang och kan exempelvis komma att föreläsa vid konferenser och seminarier.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
juridisk examen
mycket goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling (LOU) och upphandlingsrelaterade frågor
flerårig erfarenhet av offentlig upphandling
god förståelse för hur upphandling fungerar i praktiken, både ur beställar- och leverantörsperspektiv
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att ge stöd och förmedla kunskap i juridiska frågor
erfarenhet av att motverka arbetslivskriminalitet och välfärdsbrottslighet eller av att arbeta med beredskaps- eller hållbarhetsfrågor
Om dig
För att lyckas i den här rollen behöver du vara lösningsorienterad och serviceinriktad. Du har mycket god förmåga att snabbt sätta dig in i juridiska och komplexa frågor, alltid med mottagaren i fokus. För att kunna göra komplicerad juridik lätt att förstå behöver du ha en pedagogisk förmåga. Andra viktiga egenskaper är samarbetsförmåga och att du på ett prestigelöst sätt kan hjälpa till där det behövs.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om oss
Upphandlingsmyndigheten är Sveriges expertmyndighet för sunda offentliga affärer. Vi ger stöd och förmedlar kunskap inom offentlig upphandling och statsstöd till olika aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor. Vi är också statistikmyndighet med ansvar för att samla in, utveckla, förvalta och sprida statistik om offentlig upphandling.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas med stark tillväxt. Den 1 juli 2026 integrerades delar av Myndigheten för digital förvaltnings arbetsområden i Upphandlingsmyndigheten och den 1 januari 2027 kommer Statens inköpscentral att integreras i myndigheten.
Vi har en flexibel arbetsplats och sitter i ljusa lokaler i Solna, nära allmänna kommunikationer. Den 4 januari 2027 flyttar vi till centrala lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm.
Anställningen
Vi söker en eller flera medarbetare för tillsvidareanställning med start så snart som möjligt. Anställningen är på heltid och vi tillämpar provanställning. Det finns möjlighet att i viss utsträckning och i samråd med chef arbeta på distans.
Vi anser att olikheter berikar och strävar därför efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Läs mer om vårt uppdrag och oss som arbetsgivare på vår webbplats.Så ansöker du
Tycker du att det här låter intressant? Då är du välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2026. Besvara urvalsfrågorna, bifoga CV, examensbevis och personligt brev där du tydligt beskriver hur du matchar de efterfrågade kraven. Urval kommer att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upphandlingsmyndigheten
(org.nr 202100-6610)
171 23 SOLNA Arbetsplats
Upphandlingsmyndigheten Jobbnummer
10022289