Jurist Med Juristexamen

Arbetsuppgifter Juridisk rådgivning till privatpersoner och företag. Ombud i förhandlingar och tvister, både i domstol och utanför. Rättsutredning och problemlösning. Avtalsgranskning och avtalsupprättning.
Kvalifikationer Juristexamen och erfarenhet. Processvana. Självständig. Bosatt i Stockholmsområdet. Expertis inom avtalsrätt, affärsjuridik (inklusive associationsrätt), fastighetsrätt, köprätt samt civilrätt (t.ex. familjerätt).
ANSTÄLLNING OCH ERSÄTTNING Egenanställningsbolag. 100 % provision (ingen fast lön eller kostnadsersättningar).