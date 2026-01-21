Jurist Med Juristexamen

Elegance AB / Juristjobb / Stockholm
2026-01-21


Publiceringsdatum
2026-01-21

Arbetsuppgifter
Juridisk rådgivning till privatpersoner och företag.
Ombud i förhandlingar och tvister, både i domstol och utanför.
Rättsutredning och problemlösning.
Avtalsgranskning och avtalsupprättning.

Kvalifikationer
Juristexamen och erfarenhet.
Processvana.
Självständig.
Bosatt i Stockholmsområdet.
Expertis inom avtalsrätt, affärsjuridik (inklusive associationsrätt), fastighetsrätt, köprätt samt civilrätt (t.ex. familjerätt).

ANSTÄLLNING OCH ERSÄTTNING
Egenanställningsbolag.
100 % provision (ingen fast lön eller kostnadsersättningar).

ANSÖKAN
CV och motivering: kontakt@avtalsjurister.se.
Endast relevanta ansökningar besvaras.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: kontakt@avtalsjurister.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JURIST MED JURISTEXAMEN".

Arbetsgivare
Elegance AB (org.nr 556971-8843), https://avtalsjurister.se/

Arbetsplats
Avtalsjurister

Kontakt
John Kristiansson
kontakt@avtalsjurister.se
0733155151

Jobbnummer
9695746

