Jurist inom miljörätt
2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25Beskrivning
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklande förvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Vi kommer från den 1 september 2026 sitta i helt nyrenoverade centrala lokaler i Göteborg, ett stenkast från Gustav Adolfs Torg.Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till utvecklingen av framtidens Göteborg? Till enheten Juridik och upphandling söker vi nu en kvalificerad jurist med miljörättslig inriktning.
Som jurist på stadsmiljöförvaltningen ger du juridisk vägledning till förvaltningen och utgör stöd för kommunen, i dess egenskap av fastighetsförvaltare och verksamhetsutövare. Arbetet är självständigt och varierande och omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
- löpande rådgivning i samtliga på förvaltningen förekommande miljörättsliga frågor, såsom bedömning av olika typer av tillståndsfrågor och vägledning i tillsynsfrågor
- granskning av ansökningshandlingar m.m. underlag för prövningar
- framtagande av verksamhetsstöd och utbildningar i samarbete med förvaltningens miljöspecialister
- hantera i övrigt förekommande juridiska frågor inom rättsområden som exempelvis offentlig rätt, avtalsrätt och entreprenadrätt.
Du fungerar som en länk mellan förvaltningen och eventuella externa ombud och konsulter.
Du kommer tillhöra enheten juridik och upphandling, inom avdelningen utveckling och styrning. Enheten leder och stödjer hela förvaltningen i förvaltningsgemensamma styrnings- och ledningsfrågor kopplade till juridik och upphandling.
Du kommer att ingå i ett team av fem jurister som bidrar med expertkunskap inom många olika rättsområden. På enheten finns även, förutom enhetschefen, sju upphandlingsledare, två inköpsamordnare, en avtalscontroller och en strateg för inköp och försörjning.Kvalifikationer
För att söka tjänsten behöver du ha:
- Juristexamen
- Flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom det miljörättsliga området
- Erfarenhet av miljöprocesser, exempelvis prövning av vättenverksamhet
Meriterande:
- Kunskap i fastighetsrättsliga frågor
- Kunskap i VA-lagstiftning
- Kunskap i plan- och bygglagstiftning
- Processvana vid domstol och myndighetDina personliga egenskaper
Du är van vid att arbeta självständigt, tycker om att ha stort eget ansvar och är bra på att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Som person har du ett konsultativt och serviceinriktat arbetssätt och god förmåga och intresse av att arbeta tillsammans med andra. Du har lätt för att uttrycka dig tydligt, sakligt och professionellt både i tal och skrift. Uppdraget kräver vidare att du har god analytisk förmåga, helhetssyn, gott omdöme och hög integritet.Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Månadslön.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1374".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Lisa Edler lisa.edler@stadsmiljo.goteborg.se
