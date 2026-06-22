Jurist i Göteborg
EZlegal AB / Juristjobb / Partille Visa alla juristjobb i Partille
2026-06-22
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Nu söker EZlegal en jurist för rollen Legal Counsel till kontoret i Stockholm. Rollen erbjuder en bred juridisk inriktning där du arbetar mot både privatpersoner och företagskunder. Arbetet omfattar processföring i och utanför domstol, löpande ärendehandläggning, juridisk rådgivning och försäljning av juridiska tjänster.
Lön: Fast månadslön
Kollektivavtal: Ja
Anställningsform: Tillsvidare (inledningsvis med provanställning)
Omfattning: Heltid
Plats: Göteborg, Sävedalen
Planerad start: 3 augusti 2026
Kvalifikationskrav
För att kunna söka tjänsten behöver du uppfylla följande kvalifikationer.
Utbildning: Svensk juristexamen med goda betyg
Erfarenhet: 1-3 års arbetslivserfarenhet som juridiskt ombud. Erfarenhet av processföring, kundkontakt och tidrapportering.
Språk: Talar svenska och engelska flytande
Systemvana: Arbetar obehindrat i Microsoft 365 och kan snabbt navigera dig i nya digitala system
Kompetenser
Vi söker en person som matchar följande beskrivning.
Du är affärsmässig och resultatorienterad
Du är självgående och initiativtagande
Du är förtroendeingivande och samarbetar väl
Du förklarar juridik på ett pedagogiskt och praktiskt sätt
Du motiveras av att bidra till företagets tillväxt
Om arbetsplatsen
EZlegals uppdrag är att tillhandahålla juridisk rådgivning, tvistlösning och processföring till företag och privatpersoner. Med ett brett utbud av tjänster, tydlig prisbild och flexibel betalning vill vi hjälpa våra kunder när och där det behövs. Vårt mål är att göra juridiken enkel och vi lägger stor vikt vid digitalisering och innovation i hela verksamheten.
Ansökningsprocessen
En fullständig ansökan krävs för att gå vidare i processen. Följande ansökningshandlingar ska ingå i en fullständig ansökan.
CV med tydlig sammanställning av tidigare erfarenheter
Examensintyg inklusive betyg från juristprogrammet
Kort motivering till varför du söker tjänsten
Besvarat ansökningsformulär
Länk till ansökningsformulär: https://forms.office.com/e/dWG57RRTw2
Skicka de efterfrågade dokumenten till ansokan@ezlegal.se
. Kandidater som är intressanta för tjänsten kommer att kallas till ett digitalt samtal och få möjlighet att presentera sig personligen.
Rekryteringsansvarig: Evelyn Lovelace (HR Manager) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
Observera att ansökningsformulär måste vara besvarat för en giltig ansökan.
E-post: ansokan@ezlegal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Legal Counsel". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EZlegal AB
(org.nr 559477-7830), https://ezlegal.se/
Göteborgsvägen 74 (visa karta
)
433 63 SÄVEDALEN Jobbnummer
9972674