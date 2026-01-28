Juridikstuderande till Rättssekretariatet
2026-01-28
Rättssekretariatet, Försvarsdepartementet
Är du i slutet av juristprogrammet och vill få erfarenhet av juridiskt arbete? Är du ansvarstagande, har ett gott omdöme och en god servicekänsla? Då kan en anställning vid rättssekretariatet i sommar vara någonting för dig.
Arbetsuppgifterna innebär att bistå vid hanteringen av vissa förvaltnings- och författningsärenden, göra rättsutredningar samt biträda handläggare vid rättssekretariatet vid hanteringen av övriga ärenden av juridisk natur. Dessutom får du hjälpa till vid framtagandet av publikationen Totalförsvarets författningshandbok, som rättssekretariatet sammanställer. Rättssekretariatet består för närvarande av 34 medarbetare.
Rättssekretariatet ansvarar bland annat för utarbetande av förslag till lagrådsremisser, propositioner och annat författningsarbete, samt för frågor om författningsberedskap, folkrätt, internationell humanitär rätt och ärenden om utlämnande av allmänna handlingar. Sekretariatet ger råd i rättsliga frågor till departementsledningen och till andra enheter och deltar i de andra enheternas arbete med internationella överenskommelser.
Läs mer om departementets och rättssekretariatets arbete på www.regeringen.se
Vi söker dig som studerar på juristprogrammet. Du har goda studieresultat och har avslutat termin sju vid anställningstidens början. Dina betyg kommer att värderas vid urvalet. Erfarenhet av juridiskt arbete ses som meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Alla arbetsuppgifter i Regeringskansliet kräver ansvarstagande, omdöme, servicekänsla och en mycket god stilistisk förmåga. Du behöver även ha en mycket god samarbetsförmåga, en god prestationsförmåga samt vara noggrann. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Tidsbegränsad anställning under perioden juni t.o.m. augusti 2026 enligt överenskommelse.
Till din ansökan ska du bifoga betygsutdrag från juristprogrammet, vitsord, CV och ett kortare personligt brev.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta rättssakkunniga Peder Siöcrona eller Rasmus Neu Kjulin. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Daniel Leiva för frågor om processen. Fackliga kontaktpersoner är Karina Åbom-Engberg för ST och Katja Wahlsten för SACO. Kontaktpersonerna nås via växeln 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 18 februari 2026. Intervjuer är planerade att påbörjas så snart som möjligt efter annonseringstidens slut.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap. Ersättning
