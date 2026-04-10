Junior testutvecklare
2026-04-10
Vi söker nu en JUNIOR TESTUTVECKLARE till ett av våra kundföretag i Norrtäljetrakten som vill utöka sitt team med en medarbetare. Uppdraget startar så fort som möjligt. Du kommer arbeta med testutveckling i en produktionsnära miljö. I rollen har du en central funktion i att säkerställa kvalitet och funktion i elektronikprodukter, från tidiga faser till serieproduktion.
Som testutvecklare hos vår kund arbetar du med att analysera krav och funktionalitet, ta fram teststrategier och utveckla testlösningar som fungerar effektivt och tillförlitligt i tillverkningsmiljö. Rollen kombinerar analytiskt arbete med praktiskt genomförande och innebär ett tätt samarbete med produktion, kvalitet och kund.
Vi söker dig som är nyfiken, noggrann och har en stark vilja att utvecklas. Du tycker om att arbeta strukturerat, lösa problem och bidra till förbättringar tillsammans med andra.

Publiceringsdatum: 2026-04-10

Dina arbetsuppgifter
I rollen som Testutvecklare / Test Engineer kommer du bland annat att arbeta med:
Studera krav, specifikationer och annan dokumentation för att förstå vad som behöver testas
Analysera användarbehov och omsätta dessa i relevanta testfall
Planera, designa och genomföra tester utifrån definierade kriterier och kontrollfaktorer
Ta fram testplaner, testprotokoll, testscenarier och testfall för kvalitetssäkring
Utföra verifierande och validerande tester för att identifiera styrkor, svagheter och förbättringsområden
Felsöka och analysera avvikelser samt bidra till att effektivisera testprocessen
Dokumentera resultat och arbetssätt samt bidra till kunskapsöverföring inom teamet
Samarbeta nära produktionsledare, teknisk beredare och maskinoperatörer för att optimera testprocesserKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Starkt intresse för teknik och automation
Grundläggande kunskaper inom elektronik
Grundläggande kunskaper inom mjukvaruutveckling
God förmåga att arbeta strukturerat med dokumentation och processer
Förmåga att planera, följa upp och rapportera ditt arbete
Vana av förbättringsarbete och utveckling av arbetssätt
Grundläggande kunskaper kring mätinstrument (Multimeter, oscilloskop, funktionsgenerator etc..)
Meriterande
Relevant teknisk utbildning från högskola eller yrkeshögskola
Djupare kunskaper inom relevanta programmeringsspråk
Djupare kunskaper inom elektronik
Grundläggande kunskaper inom mekanik, pneumatik, optik
Vår kund lägger stor vikt vid din personlighet. De söker dig som är resultatinriktad, en god lagspelare och har en stark kommunikationsförmåga. Din passion för teknik och kontinuerlig utveckling gör dig till en viktig del av deras team.
Det är bra om du kan börja med kort varsel. Eftersom vår kund finns i Roslagen bör du vara bosatt i Roslagen, eller beredd att flytta hit.
Du är hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst! Intervjuer sker fortlöpande varför vi gärna ser att just DU söker till oss idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Personal Roslagen AB
(org.nr 559496-4792), http://www.personalroslagen.com/
761 30 NORRTÄLJE
Personal Roslagen Kontakt
Angelica Hornquist mail@personalroslagen.com
