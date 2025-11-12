Junior Test Developer - Hårdvarunära testautomation i C++
Är du nyutexaminerad (eller erfaren) ingenjör inom mjukvara och vill växa i en roll där du kombinerar programmering, test och avancerad teknik? Här får du arbeta med högpresterande system för bild- och datahantering, och vara med och bygga upp en testmiljö som säkerställer prestanda och kvalitet i avancerade applikationer. Du kommer in i ett erfaret team där du får stöd och utrymme att utvecklas, samtidigt som du bidrar till att forma avdelningens testinfrastruktur.
OM TJÄNSTEN
Som Test Developer kommer du att arbeta i en miljö med hög teknisk nivå och spännande utmaningar. Du får möjlighet att kombinera programmering i C++ med testautomatisering, och arbeta nära både mjukvara och hårdvara.
I rollen kommer du bland annat att:
Utveckla och underhålla tester i C++ för avancerade system med höga krav på prestanda.
Självständigt bygga upp en testmiljö och ett testframework från grunden.
Skapa simuleringar och testdubbletter för att möjliggöra testning även utan fysisk hårdvara.
Utforma och automatisera regressionssviter.
Säkerställa att tester körs effektivt via CI/CD-pipelines (t.ex. GitLab).
Analysera testresultat och bidra till att förbättra prestanda och stabilitet.
Arbeta i en Linuxmiljö nära både utveckling och test.
VI SÖKER DIG SOMHar en avslutad ingenjörsutbildning med inriktning mjukvara.
Har programmerat i C++ under studier, projekt eller exjobb.
Har studerat och/eller arbetat med något testverktyg eller testframework (t.ex. GoogleTest, Catch2, PyTest, JUnit).
Är nyfiken på hårdvarunära testning och vill förstå hur mjukvara och hårdvara samverkar.
Trivs i en Linux-miljö och gillar att analysera, testa och lösa problem.
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av CI/CD (t.ex. GitLab) eller versionshantering i Git.
Kunskap om simulering, mockning eller testdubbletter.
Erfarenhet av kamerateknik, bildanalys eller andra inbyggda system.
Som person är du problemlösande, framåt och ansvarstagande. Eftersom du självständigt kommer bygga upp detta från grunden söker vi någon som har förmågan att ta initiativ för att komma framåt utan att nödvändigtvis ha tydliga riktlinjer kring hur det ska ske. Nyfikenhet och kreativ problemlösning är viktiga faktorer i gruppen.
OM ANSTÄLLNINGEN
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från vår kund och vår sida är att du efter en tid blir direktanställd hos företaget.
ÖVRIG INFO
Omfattning: Tillsvidare
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Anna Persson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
