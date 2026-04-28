Junior Technical Writer till Abilia
Recruit & Connect Sweden AB / Journalistjobb / Göteborg Visa alla journalistjobb i Göteborg
2026-04-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recruit & Connect Sweden AB i Göteborg
, Öckerö
, Kungsbacka
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Vill du skapa dokumentation som verkligen gör skillnad?
Vill du arbeta med material som används, förstås och skapar värde i människors vardag?
Är du i början av din karriär och nyfiken på hur teknik, användare och tillgänglighet hänger ihop?
Vi på Abilia söker nu en Junior Technical Writer som vill vara med och utveckla tydlig, användarvänlig och tillgänglig dokumentation för våra medicintekniska produkter.
Om rollen
Som Technical Writer hos oss arbetar du med att ta fram, vidareutveckla och underhålla användardokumentation för både hårdvara och mjukvara.
Rollen är junior och vi förväntar oss inte att du kan allt från start, men vi söker dig som är nyfiken, strukturerad och engagerad i att skapa bra användardokumentation. Du drivs av att förbättra och förtydliga information så att den skapar verkligt värde för våra användare.
Du ser möjligheter att förenkla, förbättra och modernisera hur vi guidar användare, steg för steg. En viktig del av rollen är att successivt arbeta mer med visuellt och digitalt stödmaterial, som instruktionsfilmer och guider.
Du blir en del av ett tvärfunktionellt team och samarbetar nära produktägare, utvecklare, UX-designers och andra specialister.
Exempel på arbetsuppgifter
• Skriva och uppdatera användarmanualer och instruktioner
• Vidareutveckla och underhålla digital dokumentation och guider
• Arbeta med instruktionsfilmer och visuellt stödmaterial
• Arbeta strukturerat med dokumentation, inklusive grundläggande spårbarhet mellan funktioner och dokument
Vi tror att du
• Är i början av din yrkeskarriär eller nyligen examinerad
• Har utbildning inom t.ex. teknisk kommunikation, information design, UX, interaktionsdesign, teknik eller språk
• Gillar att göra komplex information tydlig, begriplig och användbar
Meriterande (men inte krav)
• Erfarenhet av att skriva manualer, instruktioner eller guider
• Intresse för eller erfarenhet av instruktionsfilmer, video, animationer eller visuella guider
Passar vi dig?
Abilia ger personer med särskilda behov möjlighet att öka sin självständighet och ta kontroll över sin vardag. Med över 40 års erfarenhet och stöd av forskningsresultat vet vi att våra hjälpmedel stödjer människor att skapa struktur i vardagen, kommunicera med sin omgivning, styra funktioner i sitt hem eller påkalla hjälp vid behov.
Vi utvecklar innovativa lösningar för personer med funktionsnedsättningar och vi menar att alla människor ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället på sina villkor.
På Abilia präglas kulturen av passion för att göra skillnad och en "hjälpas åt"-anda. Vid den årliga kickoffen träffar vi våra kollegor från andra siter i Sverige, Norge och Storbritannien och vi har innovationsdagar då kreativiteten får flöda. Kontoret ligger på Gullbergsvass, en kort promenad från Centralstationen
Låter detta som något för dig?
Ansök direkt då urval sker löpande. Funderar du över något kring rollen? Tveka inte att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Cais-Mari Bengtsson 0728-579789.
Observera att konsultlösning ej aktuellt för rollen, utan detta är enbart för fast anställning.
Abilias mål är att förenkla människors vardag, oavsett vilka behov de har. Vi vill ge personer med särskilda behov möjlighet att vara delaktiga och oberoende. Abilia är en produkt - och tjänsteleverantör för hjälpmedel och välfärd inom hälso- och sjukvårdsmarknaden. Genom ett nära samarbete med personer med särskilda behov utvecklar vi hjälpmedel av hög kvalitet som ger människor ett rikare och bättre liv.

Vi är marknadsledande och "thought leaders" inom branschen för kognitiva hjälpmedel.
Vi är marknadsledande och "thought leaders" inom branschen för kognitiva hjälpmedel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruit & Connect Sweden AB
(org.nr 559140-3463)
Torsgatan 5 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Abilia Jobbnummer
9881270