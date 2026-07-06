Junior Technical Manager till Cavendo i Stockholm
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-07-06
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
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eller i hela Sverige
Om du vill vara med och utveckla nästa generation av teknisk förvaltning i ett snabbt växande och entreprenörsdrivet fastighetsbolag är det här en möjlighet för dig!
Cavendo har som ambition att vara marknadsledande inom aktiv förvaltning och tar nu nästa steg genom att etablera Technical Management som ett integrerat affärsområde inom bolaget.
Som Junior Technical Manager kommer du att spela en central roll i att driva värdeskapande i Cavendos fastighetsportfölj genom att arbeta integrerat med våra Technical Managers och säkerställa att administrativa, operativa och samordnande uppgifter inom fastighetsägaransvar, myndighetskrav, underhåll, uppföljning och rapportering utförs effektiv.
Rollen är även tänkt som en utvecklingsplattform för framtida tekniska chefer inom organisationen, med möjlighet att successivt ta större ansvar inom investering, upphandling och strategisk teknisk förvaltning. Cavendos organisation karakteriseras av affärsmässighet och korta beslutsvägar. Tjänsten är placerad i Stockholm.
Din roll som Junior Technical Manager
Du arbetar övergripande med vårt fastighetsbestånd – inte fastighetsbundet – med ett helhetsansvar att administrativa, operativa och samordnande uppgifter utförs med hög kvalitet och enhetlighet i hela beståndet i Stockholm.
Rollen kräver att du driver parallella processer och projekt inom allt från myndighetskrav och avtalsadministration till energiuppföljning och projektöverlämningar samtidigt som du skapar struktur och ordning. Du är länken mellan tekniska chefer, konsulter, myndigheter och interna intressenter.
Du rapporterar till Asset Manager och arbetar nära Technical Managers i det dagliga arbetet. Tillsammans utgör ni ett sammansvetsat förvaltningsteam där din insats är avgörande för att teamet ska kunna fokusera på långsiktig utveckling, driftnettooptimering och värdeskapande.
Rollen innefattar att:
Koordinera myndighetsbesiktningar, kontroller och systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
Administrera avtal, upphandlingar och leverantörsuppföljning.
Vara kontaktpunkt mot driftentreprenörer och tekniska konsulter.
Ansvara för datainsamling, rapportering och kvalitetssäkring i förvaltnings- och energisystem.
Förbereda och kvalitetssäkra underlag till OPEX-, energi- och hållbarhetsrapporter.
Driva administrativ och analytisk uppföljning av OPEX och CAPEX-budgetering samt stödja centraliserade upphandlingar.
Säkerställa överlämning från bygg- och teknikprojekt till förvaltning: dokumentation, garantihantering och slutbesiktningar.
Delta i utvecklingen av processer, mallar och rutiner för teknisk förvaltning.
Din profil
Vi söker dig som trivs med att skapa struktur i komplexa flöden och som tar lika stort ansvar för detaljerna som för helheten. Du är självgående, analytisk och prestigelös och tar dig an administrativa uppgifter och strategiska frågor med samma engagemang och noggrannhet.
Du har ett naturligt driv att förbättra och effektivisera arbetsflöden och du trivs i en miljö där tempot är högt och ingen dag är den andra lik. Du kommunicerar obehindrat med såväl entreprenörer och myndigheter som med kollegor internt, och du bygger snabbt förtroende genom ditt strukturerade arbetssätt och leveransfokus.
Rollen passar dig som är ambitiös och utvecklingsorienterad och som på sikt har potential och vilja att växa in i rollen som Technical Manager.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom fastighet, bygg eller teknik.
Minst 2 års erfarenhet av teknisk- eller byggprojektadministration eller driftkoordinering
Stark analytisk förmåga och intresse för sambandet mellan teknik, ekonomi och affärsvärde.
God ekonomisk förståelse och intresse för budgetuppföljning och investeringsplanering.
Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad med förmåga att hantera och driva parallella processer.
Goda kunskaper i MS Office-paketet.
Flytande i svenska och engelska.
B-körkort
Erfarenhet av fastighetssystem, energiuppföljningsverktyg och leverantörsportaler är meriterande.
Vi erbjuder
Du kliver in i en roll där strukturen ännu inte är satt – du är med och bygger upp den från grunden. Här får du en unik möjlighet att forma både rollen och affärsområdet Technical Management.
Cavendo är ett bolag där beslut fattas nära verksamheten. Med 17 anställda och en portfölj om 11 miljarder kronor får du en kombination som sällan finns: institutionell skala och entreprenöriell handlingsfrihet. Dina idéer möter inte en lång intern process — de möter ett beslut. För mer information, besök vår hemsida: Cavendo - Real estate investment management. För mer information besök vår hemsida: www.cavendo.se
(http://www.cavendo.se)
Kontaktuppgifter och ansökan
Den här rekryteringsprocessen genomförs av Isaksson Rekrytering för Cavendos räkning. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Josefin Chapovalova på telefonnummer 076-000 11 97 eller josefin@isakssonrekrytering.se
(mailto:josefin@isakssonrekrytering.se
)
Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag den 19 maj 2026. Tjänsten söks rent formellt på Isakssons hemsida. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699), https://cavendo.se/asset-management/
111 44 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cavendo Asset Management AB Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Josefin Chapovalova josefin@isakssonrekrytering.se +46760001197 Jobbnummer
9993746