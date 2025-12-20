Junior systemutvecklare (vibe coder)
Live squared AB / Datajobb / Gotland Visa alla datajobb i Gotland
2025-12-20
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Live squared AB i Gotland
Utvecklare som gillar AI, data och smarta tjänster
Live2 bygger smarta digitala tjänster där data förädlas, analyseras och presenteras på sätt som faktiskt används. Mycket kretsar kring AI och automatisering, men vi jobbar också brett med system där teknik löser verkliga problem. Vårt fokus är att med AI byggna kostnadseffektiva lösningar som gör människan bättre och förenklar vardagen.
Nu letar vi efter en utvecklare som tycker om att koda och som är nyfiken på AI.
Hos oss spelar det mindre roll hur du lärt dig programmera. Det viktiga är att du kan, vill fortsätta lära dig och gillar att bygga saker som fungerar i produktion. Däremot måste du förstå programmering och ha kunskaper hur kod implementeras i drift.
Vad du kommer göra
Utveckla och vidareutveckla AI-drivna tjänster, främst byggt på Python och Open AI
Delta i flera parallella projekt tillsammans med andra utvecklare
Vara med och påverka tekniska val, arkitektur och lösningar
Kunskapskrav
Kan grundläggande programmering (kan läsa och förstå vad koden gör)
Kan felsöka
Gillar att koda med AI som hjälpmedel
Har vana att använda AI och förstår hur promptning påverkar resultatet (Chat GPT och/eller Open AI:s API)
Är nyfiken på ny teknik och snabblärd
Meriterande (men inte krav)
Utbildning inom programmering
Erfarenhet av PHP, CSS och HTML
Erfarenhet från Wordpress
Erfarenhet från Shopify
Vana vid databaser och SQL
Erfarenhet av molntjänster eller drift (linux-servrar)
Låter det intressant? Hör av dig!
Vi sitter i fräscha lokaler ungefär vid Linds i Visby. Här sitter flera företag och även om alla inte jobbar i samma företag, finns en gemenskap mellan människorna.
Urval påbörjas efter nyårsveckan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: rvz@live2.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Live squared AB
(org.nr 559093-2918)
Sotaregatan 3 (visa karta
)
621 53 VISBY Kontakt
Rikard von Zweigbergk rvz@live2.se 0736519519 Jobbnummer
9658276