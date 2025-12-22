Junior Systemutvecklare
Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Vår vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!
Till EDIT - Enheterna för Digitalisering och IT söker vi en junior fullstackutvecklare.
Enheterna ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av den digitala arbetsplatsen och skapar förutsättningar för morgondagens digitalisering. I det ingår bland annat användarstöd, verksamhetsutveckling, systemutveckling, processkartläggning, hantering av hårdvara, IT-infrastruktur, applikationer samt system för våra användare som finns på hela myndigheten.
Myndigheten är i en expansionsfas där digitalisering och utveckling inom IT är prioriterade områden. Vill du kickstarta din karriär som systemutvecklare och samtidigt bidra till något som gör skillnad? Hos oss får du chansen att utveckla smarta och robusta lösningar och göra skillnad varje dag! Vi söker dig som är nyfiken, gillar problemlösning och vill växa tillsammans med ett engagerat team.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I rollen som systemutvecklare hos oss vill vi att du som person är lösningsfokuserad, nyfiken, gillar problemlösning och har lätt för att kommunicera. Du är en lagspelare som ser samarbete som självklart och vill ta ansvar tillsammans med andra för att vi ska utvecklas och lyckas i våra leveranser. Att nå uppsatta mål och att leverera med god kvalitet är viktigt för dig. Du har förmågan att driva dig själv framåt genom att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt och har också förmågan att förändra inriktning om målen ändrar sig. Du är teknikdriven och har ett stort intresse för programmering, kravställning och systemering. Du har lätt för att skapa och vårda relationer. Tillsammans med teamet, andra kollegor och verksamheten ansvarar ni för allt ifrån krav till driftsättning.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Du ingår i ett engagerat och kunnigt systemutvecklingsteam och kommer enskilt och tillsammans med dem framför allt att utveckla, förbättra och förvalta system i vår IT-arkitektur med hög kvalitet. Du samarbetar med bland annat andra systemutvecklare, arkitekter, förvaltningsledare, projektledare och externa konsulter och har användarnas behov i fokus. Du följer teknikutvecklingen, kompetensutvecklar dig kontinuerligt och samarbetar med verksamheten vilket ger dig möjlighet att utveckla och utvecklas både inom teknik och våra arbetssätt samt processer.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som :
- är i början av din IT-karriär och har en nyligen uttagen relevant examen från högskola/universitet eller examen från relevant YH-utbildning, exempelvis inom webb/systemutveckling eller liknande.
- har relevant erfarenhet av att i närtid ha arbetat med systemutveckling
- har utbildning eller annan erfarenhet kring utveckling med anknytande programmeringsspråk och ramverk, exempelvis C#.NET, JavaScript/TypeScript
- är strukturerad och kan uttrycka dig pedagogiskt och tydligt på svenska i tal och skrift
Det är meriterande, men inget krav, om du har erfarenhet av
- att arbeta inom offentlig sektor
- mobil apputveckling med MAUI
- byggautomation, och erfarenhet av att ha arbetat enligt ett CI/CD-flöde
- att ha arbetat i en organisation med höga krav på säkerhet, med god förståelse för IT-säkerhetsprinciper
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du arbeta i enlighet med våra förhållningssätt. Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig och ska ses som en helhet där de bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade.
Vår IT- och digitaliseringsverksamhet består i nuläget av drygt 60 personer inom avdelningen för verksamhetsstöd och finns på två kontor, i Karlstad och Stockholm.
Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att till del arbeta på distans. Det finns möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Henric Aineström. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
