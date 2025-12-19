Junior systemutvecklare
Vill du använda din problemlösningsförmåga och skriva kod som har betydelse för många? Du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till samhällsnyttan.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Skatteverket har höga ambitioner att bidra till den digitala transformationen som sker i Sverige. Skatteverkets it-avdelning är en av Sveriges största med drygt 1700 medarbetare som ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av Skatteverkets it-landskap.
På it-avdelningen i Visby utvecklar vi bland annat digital infrastruktur för andra myndigheter, AI-lösningar för snabbare och effektivare hantering av information, lösningar för hantering av moms och arbetsgivaravgifter samt lösningar för hantering av likvidflöde.
Vi arbetar agilt med stöd av ramverket SAFe och du är med och påverkar den förändringsresan. Du arbetar i ett team där ni tillsammans ansvarar för både utveckling och förvaltning. Du får möjlighet till varierande arbetsuppgifter med utvecklingsmiljöer som omfattar flera generationer av teknik, plattformar och verktyg.
Skatteverket är på väg över till en ny teknisk plattform baserad på RHEL och OCP. I rollen som systemutvecklare finns det möjlighet att utvecklas inom container teknik. Tillsammans med dina kollegor har du roligt på jobbet samtidigt som du bidrar till samhällsnytta. Vi är en stor it-avdelning som erbjuder dig utvecklingsmöjligheter både på djupet och på bredden.
Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du har balans mellan arbete och fritid.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Du tillhör it-avdelningen, med placering i Visby.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy
I det här jobbet ska du:
- vara resultatinriktad och se till både gruppens och din egen prestation
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och kunna ställa om vid förändringar
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska
- kunna analysera informationsflöden, se samband, mönster och göra avgränsningar.
Du ska även ha:
- relevant högskole-/universitetsutbildning inom it
- relevant erfarenhet av programmering i Java under studietiden.
Det är önskvärt att du har erfarenhet av GIT, Springboot, OCP, integration och/eller automatiska test.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Ansvariga kontaktpersoner har begränsad tillgänglighet under semesterperioden. Om du önskar komma i kontakt med någon av oss, maila oss gärna så hjälper vi dig vidare. Intervjuer planeras att genomföras under vecka 4. Datum kan komma till att ändras.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
