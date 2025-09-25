Junior systemutvecklare
Beskrivning Vi söker en nyfiken och engagerad Junior Software Developer till ett spännande konsultuppdrag hos en internationell industrikund. Här får du möjlighet att växa i rollen som utvecklare tillsammans med erfarna kollegor och bli en del av ett team som arbetar med moderna verktyg och metoder inom Agile och DevOps. Uppdraget passar dig som har 1-3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling och vill utvecklas vidare inom containerteknologier, automatisering och molnplattformar.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Vara delaktig i design, byggande, test och driftsättning av utvecklingsmiljöer.
Bidra i arbete med containerlösningar, exempelvis Kubernetes och Bitbucket.
Stötta teamet i utveckling och förvaltning av mjukvarumiljöer.
Delta i förbättringsarbete och bidra med idéer för att öka kvalitet och effektivitet.
Samarbeta tätt med kollegor och utvecklas i rollen genom praktiskt lärande. Kvalifikationer
Skall-krav:
Kandidatexamen eller likvärdig utbildning inom datavetenskap, elektronik eller annat tekniskt område
Minst 1-3 års relevant arbetslivserfarenhet.
Grundläggande erfarenhet av Linux och containerteknologier.
Programmeringskunskaper i exempelvis Python, Bash eller Yaml.
Intresse för agilt arbetssätt och DevOps.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av versionshantering (Git).
Kännedom om CI/CD och verktyg som Jenkins.
Intresse för molnplattformar (AWS, Azure eller GCP).
Vana vid planerings- och samarbetsverktyg som Jira och Confluence. Dina personliga egenskaper
Nyfiken och villig att lära dig nya teknologier.
Kommunikativ och samarbetsinriktad.
Lösningsorienterad med en positiv inställning.
Anpassningsbar och trivs i ett föränderligt arbetssätt. Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Placering: På plats
Resor kan förekomma i tjänsten
Start: Enligt överenskommelse
Längd: Inledande uppdrag med goda möjligheter till förlängning
För denna roll tillämpas säkerhetsprövning enligt gällande regelverk. Detta kan i vissa fall innebära krav på svenskt medborgarskap.
Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Ett uppdaterat CV där det tydligt framgår att du uppfyller skall-kraven är en förutsättning för att kunna bli aktuell för rollen.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q AB Kontakt
Niklas Lindgren niklas.lindgren@qbemanning.se 0707359505 Jobbnummer
9526813