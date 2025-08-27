Junior systemintegratör till Tutus
2025-08-27
Tutus drivs av att göra bättre samt skapa säkrare produkter. En majoritet av deras medarbetare arbetar i tekniska roller och de har en marknadsledande position med många starka kunder. Tutus är stolta över vad de levererar för samhällsnytta, deras tjänst är viktig för Sveriges säkerhet!
De ser också till att ha roligt ihop i en kultur med högt i tak där engagemanget är stort.
Är du en person som gillar utveckling, häftig teknik och samhällsviktiga insatser kommer du att trivas hos Tutus!
Om tjänstenSom junior systemintegratör hos Tutus blir du en del av ett erfaret team med bred kompetens. Du arbetar projektbaserat med ansvar att utveckla, designa och installera systemlösningar, samt att sätta upp och felsöka system för Tutus produkter och tjänster inom säker kommunikation och informationshantering hos kunder. Rollen kräver teknisk kunskap och att du har ett intresse av att fördjupa dig inom nätverk och Linux. Du får möjlighet att utvecklas och fördjupa dig i komplexa problem och problemlösning. Det finns stora möjligheter att utvecklas hos Tutus.
Du får arbeta med projekt som är avgörande för Sveriges försvar, polis och andra säkerhetskritiska organisationer. Teamet erbjuder en vänskaplig och lärande arbetsmiljö, där de delar kunskap och stöttar varandra för att tillsammans bygga framtidens säkra IT-lösningar.
Kvalifikationer och egenskaperVi söker dig som trivs att samarbeta och utvecklas tillsammans med ditt team. Du är ödmjuk, kommunikativ och pedagogisk med stort intresse för IT och IT-säkerhet. Du gillar problemlösning och vill hitta kärnan i de problem du möter. Tutus är ett mindre bolag och därför är det viktigt att du har en bred teknisk kompetens, är flexibel, initiativtagande och förmågan att vara självgående i ditt arbete.
Akademisk examen inom IT, exempelvis datavetenskap eller liknande område
Ca 1-2 års erfarenhet av en roll inom IT, gärna som systemadministratör
Goda kunskaper och erfarenheter i Linux
Goda nätverkskunskaper (Routing, switch, TCP/IP)
Intresse för IT-säkerhet
Övrig information Start: Enligt överenskommelse
Plats: Danderyd, Stockholm
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
En anställning hos Tutus är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras vid anställning i enlighet med 3 kap. säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till ellen@astaagency.se
