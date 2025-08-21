Junior Systemingenjör
Vill du vara med och utveckla framtidens Husbil, Van och Husvagn? Vi söker nu en junior systemingenjör till vårt team.
Om rollen
Som systemingenjör hos oss får du ett kreativt, varierande och utmanande arbete där du blir en viktig del i utvecklingen av våra fordonssystem.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Test och utvärdering av komponenter och funktioner
Programmering och utveckling av styrprogram
Support till produktion och eftermarknadsavdelning
Effektivisering av nya och befintliga lösningar för Husvagnar, Husbilar och Vans
Vårt affärssystem bygger på M3 och arbetet sker nära både utveckling och produktion.
Vi söker dig med relevant teknisk utbildning, exempelvis inom mekatronik eller automation. Du är nyfiken, problemlösande och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö.
Meriterande kunskaper och erfarenheter:
HMI-applikationer och programmeringsverktyget iX Developer (C#-script)
Qt-ramverket med C++ och QML i Qt Creator och Design Studio
Linuxmiljöer
LIN- och CAN-buss
Grundläggande förståelse för mekanik, ellära och elektronik
Erfarenhet av elkonstruktion
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Strukturerad, metodisk och noggrann
Kreativ och innovativ med känsla för kundupplevelse
Praktiskt lagd med ett genuint tekniskt intresse
Analytisk med sinne för felsökning
Stresstålig och målmedveten
Trivs i arbete med komplexa produkter och korta ledtider
Du kommer att ha en del kontakt med utländska leverantörer, därför krävs goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Ett omväxlande och innovativt teamarbete i ett framgångsrikt företag med korta beslutsvägar
God arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter
En tillsvidareanställning med 6 månaders provanställningSå ansöker du
För ytterligare information är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mattias Andersson för frågor som rör tjänsten, på nummer 036-5593616 eller
Lena Lundholm HR, för frågor kring rekryteringsprocessen 036-393716
Välkommen att skicka in ditt CV. Urval och intervjuer sker löpande.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
KABE AB är den största och ledande nordiska tillverkaren av husvagnar och husbilar med egen utveckling, design och produktion belägen i Tenhult, 10 km utanför Jönköping. KABE tillverkar och säljer husvagnar och husbilar till den europeiska marknaden genom varumärkena KABE och Affinity. Försäljningen av KABEs produkter sker uteslutande via återförsäljare och KABE har idag över 100 fristående återförsäljare på de bearbetade marknaderna runt om i Europa. KABE har idag c:a500 anställda och majoriteten har Tenhult som sin bas.
KABE AB ingår i KABE Group och har sedan starten 1957 ständigt utvecklats och är idag en internationell koncern med produktion i Sverige, Storbritannien och Polen och försäljning på 14 marknader i Europa. Totalt omsätter koncernen c:a 3,8 miljarder kronor (2024) och antalet anställda uppgår till drygt 870 personer. KABE Group AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.
Fast Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Kabe AB (org.nr 556075-7832), http://www.kabe.se
(org.nr 556075-7832), http://www.kabe.se Arbetsplats
Kabe AB
HR
Lena Lundholm Lena.lundholm@kabe.se 036-393716
