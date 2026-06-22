Junior säljare
Causey & Westling Consulting AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-22
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Vi på CauseyWestling söker nu en hungrig junior innesäljare. Du blir en viktig del av vårt team och ansvarar för att tillsammans med Partners identifiera potentiella kunder, kontakta dem och boka in möten. Ditt primära fokus kommer inte vara merförsäljning till redan befintliga kunder, utan snarare bredda vår kundbas.
För rätt person finns det goda möjligheter att utvecklas mot ett bredare säljansvar i takt med att du och företaget växer.
Du kommer primärt att
prospektera och identifiera relevanta leads inom våra kundområden
ta kontakt med beslutsfattare via telefon och andra kanaler
boka kvalificerade möten till våra skattekonsulter
följa upp leads och hantera inkommande förfrågningar
Vi tror att du
har några års erfarenhet av sälj, gärna B2B, eller in-house mötesbokning
är hungrig och driven med mål att utvecklas i din roll som säljare
är bekväm med kalla samtal och ser dem som ett hantverk, inte ett nödvändigt ont
kommunicerar tydligt och förtroendeingivande, på svenska
är resultatorienterad och motiveras av tydliga mål och snabb återkoppling
Du behöver inte ha erfarenhet inom skatt eller fastigheter, det lär vi dig, men en allmän nyfikenhet och driv kommer spela stor roll för att du ska trivas i denna roll.
Vad vi erbjuder dig
Våra anställda är vår viktigaste tillgång. Därför odlar vi en inkluderande företagskultur präglad av sammanhållning och korta beslutsvägar. Hos oss uppmuntras alla aktivt att lyfta sina idéer och omsätta dem i handling. Du bemöts, precis som varenda en av våra medarbetare, som en viktig nyckelspelare i utvecklingen av företaget.
Vi stöttar och hjälper varandra och ger dig de verktyg som just du behöver för att växa och blomstra. Du får både frihet att styra din individuella utveckling i takt med att företaget växer och möjlighet att utbilda dig inom ditt arbetsområde eller intressefält.
För oss är det sist men inte minst viktigt att vi har kul och är engagerade på jobbet, att vi känner gemenskap och att vi alla jobbar mot samma mål. Detta tillsammans med den stora bredden av klienter, kompetensmixen inom företaget och de utvecklingsmöjligheter som bereds våra anställda gör CauseyWestling till ett företag med stor potential för våra framtida kollegor.
Redo att ta nästa steg?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning och placering på CauseyWestlings huvudkontor i Stockholm. Startdatum sker enligt överenskommelse.
Vi kommer att arbeta löpande med rekrytering och urval till denna tjänst och ser gärna att du ansöker så snart som möjligt genom att skicka in CV i PDF-format. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7852708-2047471". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Causey & Westling Consulting AB
(org.nr 556665-9826), https://careers.causeywestling.com
Kungsgatan 24 (visa karta
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111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Causey & Westling Consulting Jobbnummer
9972175