Junior Sales Executive New Accounts
Presto AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-09-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Presto AB i Malmö
, Hässleholm
, Kristianstad
, Halmstad
, Härryda
eller i hela Sverige
Presto hjälper företag och organisationer att skydda sina verksamheter mot brand och olycka. Som medarbetare på Presto är du med och gör skillnad. Vi räddar liv tillsammans med våra kunder.
Om rollen Med visionen "Tillsammans räddar vi liv" kommer du som Junior Sales Executive New Accounts att spela en viktig roll i att sprida Prestos tjänster till nya kunder - och därmed bidra till ett tryggare och säkrare samhälle.
Du kommer att tillhöra affärsområde Brand, där vi arbetar med att erbjuda företag helhetslösningar inom brandskydd och systemtjänster. I rollen får du möjlighet att driva affärer från start till mål, med fokus på nykundsbearbetning via telefon - där du ansvarar för hela processen, från första kontakt till avslut.
Ansvara för att prospektera och kontakta nya företagskunder via telefon. Identifiera kundens behov, presentera skräddarsydda lösningar och ta affären hela vägen i mål. Arbeta mot tydliga mål och KPI:er kopplade till försäljning och aktivitet. Dokumentera och följa upp dina kundkontakter i vårt CRM-system. Samarbeta med kollegor inom sälj, teknik och kundservice för att säkerställa en smidig kundresa.
Vi söker dig som
Utveckling ligger i vårt DNA och som medarbetare på Presto drivs du av en lärande kultur, att utvecklas i din roll men även vara med och utveckla verksamheten och branschen. Du har ambitioner och ser möjligheter i utmaningarna du ställs inför, en chans att lära dig och dina kollegor något nytt.
För att lyckas i rollen behöver du:
Trivs att arbeta med försäljning- du har jobbat med försäljning tidigare och vill nu ta nästa steg i din utveckling.
Vara hungrig, driven och målinriktad - du motiveras av att skapa resultat och vill hela tiden bli bättre.
Trivas med att jobba uppsökande via telefon - du gillar att ta första kontakten och är inte rädd för att ringa kalla samtal.
Ha en positiv inställning och hög energi - du sprider engagemang och gillar att jobba i ett högt tempo.
Vi erbjuder Utvecklingsmöjligheter inom en långsiktig och stabil bransch som funnits länge.
Internutbildning via Presto Academy, vi utbildar dig inom rollens olika verksamhetsområden.
Bonusmodell - Möjlighet att påverka din lön.
Vill du jobba tillsammans med oss?Vi som jobbar på Presto har olika bakgrund och erfarenhet med en gemensam drivkraft att växa och att arbeta tillsammans som ett lag. Det är kombinationen av våra olikheter som gör oss starka tillsammans. Vi strävar efter att rekrytera medarbetare med olika bakgrund för att spegla samhället och våra kunders mångfald.
Stämmer ovan in på dig? Tveka då inte, skicka in din ansökan idag!
Våra rekryteringsprocesser är kompetensbaserade och vi använder Alva Labs för att säkerställa en fördomsfri rekrytering. Dessa ger oss en indikation på hur väl du matchar rollbeskrivningen. Vi går löpande igenom ansökningarna, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Slutkandidater kommer genomgå en säkerhetsprövning.
Tjänsten är heltid, måndag till fredag klockan 8-17.
Malmö - Adelgatan 6
Tillträde snarast, dock senast den 13 oktober
Anställningen inleds med 6 månaders visstidsanställning med avsikt att sedan fortsätta med tillsvidareanställning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
