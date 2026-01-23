Junior Redovisningsekonom till Nordaq
Nu söker vi en Junior Redovisningsekonom till Nordaq - ett innovativt företag som producerar vattenfiltreringslösningar i världsklass och befinner sig på en spännande tillväxtresa internationellt.
Vi önskar att du kan starta omgående eller under tidig vår!
Om rollen
I rollen som Junior Redovisningsekonom får du en varierad och utvecklande roll där du arbetar med löpande redovisning och samtidigt får möjlighet att bredda din kompetens genom att stötta inköps- och logistikteamet. Du blir en viktig del av ekonomifunktionen och får arbeta nära verksamheten i ett bolag där samarbete och kvalitet genomsyrar allt de gör.
De har nyligen implementerat ett nytt ekonomisystem Rootstock, vilket innebär att du får möjlighet att vara med och påverka arbetssätt, rutiner och processer- och bidra till att skapa effektiva flöden som underlättar det dagliga arbetet.
Du kommer framför allt att arbeta nära Redovisningsansvarig och ha kontakt med kollegor både i Sverige och internationellt. Har du kunskaper i franska, så har du möjlighet att nyttja det i arbetet, då du kommer att ha mycket utbyte med det franska finansteamet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Löpande bokföring och kontoavstämningar
• Kund- och leverantörsreskontra
• Medverkan i bokslutsarbete
• Administrativt stöd till logistik och försäljning, exempelvis genom att skapa och hantera säljordrar i Salesforce
• Logistikhantering, dvs. kontakt med Nordaqs:s hubbar vid packning och skeppning av ordrar
Vem är du
För att trivas hos Nordaq tror vi att du är en person som vill utvecklas, tar ansvar och gillar att arbete med siffror och i nära samarbete och kontakt med kollegor. Du är strukturerad och noggrann, men också nyfiken och prestigelös.
Vi ser gärna att du:
Du har en grundläggande utbildning inom ekonomi och minst 1-2 års erfarenhet av arbete inom redovisning eller ekonomi. Som person är du analytisk, strukturerad och självgående, samtidigt som du är serviceinriktad och trivs med att samarbeta med andra. Du är kommunikativ och social, och bidrar naturligt till en positiv teamkänsla genom ditt sätt att arbeta och möta kollegor och samarbetspartners.Publiceringsdatum2026-01-23Kvalifikationer
• Högskoleutbildning eller motsvarande inom ekonomi
• Minst 1-2 års yrkeserfarenhet av redovisning
• Grundläggande kunskaper inom kund- och leverantörsreskontra
• Erfarenhet av arbete i ekonomisystem
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
• Erfarenhet av CRM Salesforce och ERP Rootstock
• Erfarenhet av ekonomi i bolag med lagerverksamhet
• Kunskaper i franska
Vad erbjuder Nordaq dig?
• Ett glatt, engagerat och ambitiöst team med stark gemenskap
• Ett modernt och ljust kontor i centrala Stockholm
• Roliga aktiviteter och AW:s
• Möjlighet till distansarbete en dag per vecka
• Självklart: riktigt gott premium-vatten
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan idag!
Vi ser fram emot din ansökan och att få berätta mer om hur det är att arbeta på Nordaq!
Omfattning och placering
Detta är en direktrekrytering med 6 månaders provanställning. Du utgår från HK på Kungsgatan 8 i centrala Stockholm, med möjlighet att arbeta 1 dag/v på distans.
Arbetstider: mån-fre 8-17 med flex. Önskad start: april 2026 eller så snart som möjligt.
Om Nordaq
Meet NORDAQ. Described as the 'purest tasting water' by the best chefs and sommeliers around the world. We offer a more profitable, sustainable and tasteful alternative to ordinary bottled water for all businesses where both taste experience and environmental responsibility are at the core. We are still and sparkling water, tapped and capped on site. Water as Nature intended.
Founded in Stockholm in 2005, Nordaq harnesses patented technology to provide premium, sustainable end-to-end water solutions. Operating in 67 countries, with around 60 employees worldwide, of which 12 are at the HQ in Stockholm.
