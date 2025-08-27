Junior redovisningsekonom för rekrytering till glatt team
Jovi söker nu en junior redovisningsekonom till en av våra uppskattade kunder i Frölunda. Dina arbetsuppgifter I rollen som junior redovisningsekonom får du en bred introduktion till redovisningsarbetet och möjlighet att utvecklas steg för steg. Till en början kommer du arbeta nära erfarna kollegor och lära dig grunderna i företagets processer. Du kommer att vara en viktig del av ekonomifunktionen och bidra till att säkerställa att redovisningen håller hög kvalitet. Arbetsuppgifterna är varierande men du ska samtidigt trivas med att genomföra samma uppgifter kontinuerligt. Du kommer bland annat arbeta med;
• Kund- och leverantörsreskontra * Inkassohantering * Löpande bokföring * Övriga administrativa uppgifter kopplade till ekonomi
På sikt finns det möjligheter att ta ett större ansvar och växa i rollen.
Tjänsten är på heltid med placering på kontoret i Frölunda. Arbetstiderna är måndag till fredag, kl. 07:45-16:30. Din bakgrund Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom ekonomi, gärna med inriktning mot redovisning. Du har kanske gjort praktik eller arbetat en kortare tid med ekonomi - men viktigast är att du vill utvecklas inom redovisning.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Noggrann, strukturerad och nyfiken på att lära dig nya saker
Kommunikativ och professionell - du behärskar både svenska och engelska
Lagspelare som trivs med att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö
Tidigare erfarenhet av ekonomisystem är meriterande, men inget krav - du får utbildning och stöd i kundens egna system.
Om företaget Kunden finns representerade i hela världen och det svenska huvudkontoret hittar du i Västra Frölunda utanför Göteborg. Urval Känner du igen dig i beskrivningen? Tveka då inte att skicka in din ansökan - vi intervjuar löpande. Ersättning
