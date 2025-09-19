Junior QA-testare till Axis
Som QA-testare på Axis får du arbeta med komplex problemlösning på en av Sveriges bästa QA-avdelningar tillsammans med likasinnade kollegor där man lägger mycket värdering i just dina tankar och idéer. Ditt fokus kommer vara utvecklingen av automatiserad testning kring Axis breda produktportfölj allt från kameror, inpasseringsystem till ljud. Axis är välkända för att främja innovation och ta vara på all kompetens som finns inom företaget vilket skapar en miljö för både personlig som yrkesmässig utveckling!
OM TJÄNSTEN
Axis arbetar med utveckling av nätverksbaserad kameraövervakning och erbjuder i dagsläget både kameror och systemlösningar inom området. Företaget är ledande inom sin bransch och har kontor i 20 länder samt samarbetspartners världen över.
I denna roll kommer du arbeta med olika typer av testning - med ett fokus på automatiserade och utforskande metoder av Axis egenutvecklade produkter. I den här rollen kommer du få en bred förståelse för Axis hela produktportfölj där du kommer arbeta brett med uppgifter inom både testning och utveckling.
Du erbjuds
• En chans att arbeta i en världsledande global organisation med väldigt goda utvecklingsmöjligheter inom företaget.
• En mentor som kommer ha ett personligt intresse i din utveckling och finnas som bollplank för idéer, feedback och frågor.
• En dynamisk miljö med väldigt varierande arbetsuppgifter där du får möjlighet att utforska nya arbetssätt och avdelningar. Eftersom man sällan stöter på samma problem kommer du ständigt att utvecklas och lära dig mer.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
• Testutveckling, utforskande testning, testautomationsarbete på Axis produkter allt från kameror, inpasseringsystem till ljud
• Monitorering av automatiska systemtester och analys
• Utveckla testcase och du uppmanas utforska dina gränser och utvecklas kompetensmässigt
• Datadriven analys av användarbeteende och produktkvalitet
VI SÖKER DIG SOM
För att trivas och lyckas i rollen behöver du tycka om och vara duktig på problemlösning. Då tjänsten är väldigt dynamisk så behöver du trivas och triggas av föränderliga uppgifter och gå igång på att testa nya tekniker, programmering och komplex problemlösning.
Vi söker dig som har:
• Tagit examen från en relevant IT-utbildning på kandidat- eller mastersnivå. Det anses meriterande att ha en civilingenjörsexamen.
• Grundläggande programmeringskunskaper i Python från studier alt. arbete (Berätta gärna om egna projekt du har)
• Grundläggande Linuxkompetens
• Är obehindrad i både svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Arbetat i agil test- och utvecklingsmiljö
• Nätverkskunskap
• Erfarenhet av programmering i C#
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Nyfiken
• Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Här kan du läsa mer om Axis Communications! Varaktighet, arbetstid, etc.
