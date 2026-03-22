Junior Projektledare
2026-03-22
Vi söker nu en Junior Projektledare till en av våra kunder.
Uppdraget omfattar:
Underhåll och utveckling av kundens innnehållsbanker; vilket omfattar allt från uppladdning av bilder, underhåll samt utvecklingsarbete.
Content produktion; vilket omfattar bland annat fotografering, bildbearbetning, videoproduktion och skapandet av digitalt material.
Hantering och uppdatering av bilder på våra webbplatser.
För dessa arbetsområden kommer konsulten att arbetsledas av Digital Producer hos kunden.
Uppdraget omfattar även andra diverse projektrelaterade uppdrag.
Skallkrav:
• Erfarenhet av att arbeta med video- & bildproduktion
• Erfarenhet av att arbeta med digital media
• Kunskap i Adobe redigeringsprogram
• Tidigare erfarenhet av att administrera bildbank
• Grundläggande förståelse för upphovsrätt och rättigheter kopplade till bild- och innehållsanvändning
• Erfarenhet av innehållsadministration i digitala system
• Erfarenhet av att arbeta med metadata, taggning och innehållsstruktur
• Förståelse för tillgänglighetsanpassning av innehåll (ex. alt-texter
• God förståelse för olika bild- och videoformat
• Erfarenhet av att hantera avtal
Börkrav:
• Relevant utbildning inom content produktion
• Kunskap kring video- och bildredigeringsverktyg, exempelvis Premiere pro, Lightroom, Photoshop
• Strukturerad
• Noggrann
Övriga krav:
Konsulten ska kunna tala och skriva svenska flytande
Övrig information
Omfattning:
80-100% 7 april - 31 augusti 80-100% (med ett förmodat uppehåll på ca 4 veckor under sommarperioden). Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2026.
Eventuellt distansarbete sker endast i överenskommelse och med godkännande av arbetsledning/beställare.
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal.
